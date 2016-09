Podnik, kam Hollan svolával akci Pivem proti nenávisti, raději zavřel

„Jsme apolitická pivnice. Doufám, že to brzy vyšumí do ztracena. Je to zbytečně nafouknutá mediální bublina a my u nás žádné manifestace nechceme,“ zdůvodnil rozhodnutí zavřít hospodu její provozní Milan Řezníček.

Právě v brněnské Pivnici u Poutníka se minulý čvrtek odehrála potyčka, po níž si Hollan stěžoval, že jej spolu s předsedou zelených Matějem Stropnickým z podniku vyštval právník Richard Špíšek (psali jsme zde).

Hollan chtěl na protest v pivnici uspořádat v 18 hodin svou akci.

Jeho odpůrci se ale domluvili, že se ve stejném podniku sejdou o půl hodiny dříve. Facebookovou událost nazvali Brno znovu blokuje aneb „Běž domů, Hollane!“. Pořádá jí Viktor Lošťák, předseda strany Svoboda a síla, která nesouhlasí s migrací.

Bylo to velmi nepříjemné, líčil Hollan

Hollan se svou akci rozhodl uspořádat po slovní rozepři kvůli tomu, že se spolu se Stropnickým zastávají uprchlíků.

„Na Stropnického začali verbálně, avšak důrazně a s výhrůžkami násilí útočit nějací borci. Bylo to velmi nepříjemné, ne jen hospodské tlachání,“ uvedl Hollan. Za roztržkou podle něj stál obhájce Američana Kevina Dahlgrena Richard Špíšek.

Špíšek tuto verzi odmítl. Řekl, že nikomu nevyhrožoval a nebyl ani hlavním iniciátorem roztržky.

„Seděl jsem s kamarádem na pivu. Viděl, jak jde do hospody Hollan a Stropnický. Neudržel se a šel za nimi diskutovat. Ani nevím, co si řekli, nebyl jsem u toho. Stál jsem venku. Kamarádovi jsem řekl, ať se na to vykašle a nedělá potíže,“ tvrdil Špíšek.

Zda Hollan akci přesune jinam nebo ji zruší, iDNES.cz zjišťuje.