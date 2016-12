Zábava, hotel i sport na brněnském výstavišti. O podobě rozhodne soutěž

Město vyhlásí mezinárodní otevřenou ideovou urbanistickou soutěž na jeho podobu. Přípravou podmínek a organizací, včetně výběru komise odborníků, pověřilo Kancelář architekta města Brna. Ta má vše stihnout tak, aby v dubnu mohla dvoukolová soutěž, za niž magistrát včetně odměn zaplatí 7,5 milionu korun, odstartovat.

Vítězný návrh se pak má stát solidním odrazovým můstkem pro změnu územního plánu. S výstavištěm se totiž bude měnit i jeho okolí. „Soutěž nechce za každou cenu hledat zcela nové možnosti využití areálu, ale spíše najít kvalitní urbanistické řešení, které dá areálu jednotící koncepci, dlouhodobou udržitelnost i jeho přirozené a funkční zapojení do struktury města,“ poznamenal k záměru soutěže náměstek brněnského primátora pro rozvoj města Martin Ander (SZ).

Podle něj je potřeba areál propojit na Staré Brno i se zalesněným svahem. „Dokážu si představit, že jím povedou různé cesty a cyklotrasy,“ podotkl Ander s tím, že klíčový není pouze vlastní oplocený areál s pavilony a výstavní plochou 130 tisíc metrů čtverečních, ale důležité jsou také přilehlé pozemky.

Ty dnes využívá například dopravní podnik či brněnské vodárny. Propojení se bude řešit i směrem k rekreačnímu areálu Riviéra, který město chce do zhruba dvou až tří let proměnit ve sportovně-relaxační centrum Brňanů.

Nabízí se další využítí

Veletrhy v areálu zůstanou. Podle vedení Brna jsou ekonomickým přínosem pro město a jeho neodmyslitelnou součástí. Vedle nich se však nabízí řada dalších funkcí – hotelové i dlouhodobé ubytování, sport či různé formy zábavy.

Studii využití výstaviště již dříve zpracovali architekti brněnské kanceláře A Plus. Aby areál žil, namysleli do něj například byty a do obřího kruhového pavilonu Z zábavní centrum. Teď počítají s tím, že se do připravované soutěže zapojí.

„Architektonická kancelář A Plus se velmi ráda zúčastní. Konečně zahájení kvalifikované debaty, jak reformovat a pozvednout tento krásný areál, už prosazujeme dlouho,“ podotkl Patrik Tuza, výkonný ředitel společnosti DRFG Real Estate, do níž kancelář patří.

Na bližší informace už je ale skoupější. „Právě z důvodu, že se do soutěže plánujeme přihlásit, nechceme už nyní žádné detaily spojené s případným návrhem komentovat,“ dodal Tuza.