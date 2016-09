Zdržování, ale stejné podmínky pro všechny. Tisíc podnikatelů řešilo EET

První vlna EET začne už 1.­ prosince letošního roku. Týkat se bude těch, kdo nabízejí stravovací a ubytovací služby. Do roka a půl se přidají další obchodníci a řemeslníci. Stále však mezi nimi panuje spousta nejasností. Na páteční konferenci dorazila téměř tisícovka podnikatelů z celé republiky. Někteří s velkými pochybnostmi.

„Nikdy jsem na kasu zvyklý nebyl a tohle mě bude při práci zdržovat,“ posteskl si v době mezi přednáškami Luděk Velan z brněnské pivnice U krále Jiřího. „Kolikrát nestačíme ani utřít pot a už musíme vyřizovat další objednávku. A teď ještě budeme muset mlátit do kasy. Aby se mi ještě nesnížily tržby,“ vyjádřil svou obavu nad tím, že jim EET zpomalí provoz a nevydají tolik piv jako doteď. A nelíbí se mu ani to, že bude muset vydat několik tisíc za zakoupení pokladny.

Průměrná cena poklady střední velikosti se pohybuje okolo 10 tisíc korun. Firmy, které je nabízejí, využili konferenci k tomu, aby se na ní prezentovaly. Spousta podnikatelů na výstaviště přijela právě proto, aby si vybrala tu, která pro ně bude nejlepší. To byl případ i Jiřího Zemana, majitele Zemanovy kavárny a cukrárny v Josefské ulici. Na rozdíl od Velana EET vnímá pozitivně. Vítá především to, že pro všechny podnikatele budou platit stejné podmínky a že budou muset platit daně všichni.

Další konference v Praze

Tak pozitivní jako v přednáškovém sále už ale nebyli ti, co postávali před vstupem na výstaviště. Koalice Svobodných a Soukromníků, kteří spolu kandidují do krajských voleb, konferenci využili pro svou kampaň a vcházejícím lidem rozdávali letáčky upozorňující na nedostatky EET.

„Problémem jsou velké pořizovací náklady. Pro malé živnostníky to bude likvidační. Radši zavřou krám, než aby si to pořídili,“ vysvětloval návštěvníkům krajský předseda Svobodných Jan Hlaváček.



Prodejce zmrzliny Igor Weinlich, který má po Brně několik stánků, s ním ale nesouhlasí. „Na stáncích nemůžu být denně a pokud chci vědět, co se tam děje, potřebuji mít pokladnu,“ vysvětlil, proč je pro něj elektronická pokladna přínosem.



Konference na výstavišti pokračuje i v sobotu. „Určitě bychom ji měli uspořádat i v Praze a podle zájmu i v dalších krajských městech,“ zhodnotil akci ministr financí Andrej Babiš (ANO).



Od 1. listopadu si podnikatelé budou moct vyzkoušet systém ve zkušebním provozu. Ministerstvo financí začne účtenky evidovat o měsíc později.

V druhé vlně budou muset elektronické tržby zavést obchodníci. A to od 1. března příštího roku. Přesně o rok později se podle plánu mají zapojit stánky s občerstvením, zmrzlináři, ale i advokáti nebo provozovatelé taxislužby. A jako poslední se 1. června 2018 přidají řemeslníci.