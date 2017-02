Student vymýšlí, jak vytěžit energii z chůze. Z vibrací chce nabít GPS

S dalšími 19 doktorandy se svým nápadem uspěl v soutěži Brno Ph. D. Talent. Od náměstka brněnského primátora Jaroslava Kacera (TOP 09) ve středu každý mladý vědec převzal šek na stipendium 300 000 korun, které budou dostávat postupně po částech během svého bádání.

Rubeš se zabývá návrhem takzvané přidané nelinearity k vibračnímu generátoru. To je zařízení, které z vibrací vytváří elektřinu. „Představit si to lze třeba na pračce, která se třepe, když odstřeďuje. Pokud bychom na ni dali generátor, tak vibrace utlumí a vytvoří z nich elektrickou energii,“ vysvětluje Rubeš.

Technologie se už využívá třeba v leteckém průmyslu, železniční dopravě nebo pro napájení různých bezdrátových senzorů. „Já k současnému funkčnímu generátoru navrhuji nelineární charakteristiku, která by způsobila, že z něj poleze více energie. Generátor bude fungovat pro více vstupních vibrací, čímž zvýším jeho výkon,“ popisuje mladý doktorand.

Pokud se mu výzkum podaří úspěšně završit, použití technologie bude dostupné i při běžných činnostech.

Stipendium pomáhá udržet talenty

„Nelze si představovat, že by si člověk dobil smartphone, výkon generátoru je řádově nižší, než současné telefony potřebují,“ tvrdí Rubeš. Používat by ho ale mohli například horalové k dobíjení zařízení s malou energetickou potřebou, jako chytré hodinky nebo GPS.

Soutěž vyhlašuje město ve spolupráci s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM). Jejím hlavním cílem je motivovat mladé vědce k setrvání ve výzkumu. „Chceme zabránit tomu, aby univerzity přicházely o talenty,“ uvedl ředitel JCMM Miloš Šifalda.

Samotná doktorandská stipendia jsou totiž nízká. To potvrzuje i Rubeš, jehož příjem díky soutěži vzroste, stále bude ale polovinou toho, co by mu mohli nabídnout v soukromé firmě.

Teď bude dostávat zhruba 15 tisíc korun měsíčně. „Takhle uživím sebe i ženu s dvouměsíční holčičkou. Kdybych stipendium neměl, tak hrozí, že ze dne na den školu opustím, firmy by mě zaměstnaly do dvou nebo tří týdnů,“ říká Rubeš.