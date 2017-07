VIDEO: Jízda v policejním sporťáku? Jako když startuje letadlo

„Auto je úplně stejné jako to první, jen výrobní číslo má jiné. Dostali jsme ho teprve ve středu, zařizovali potřebné formality a drobné úpravy, takže na silnice do ostrého provozu ho pustíme až po prezentaci,“ ohlásil mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek.

Předváděcí jízdy policisté uspořádali na letišti ve Vyškově, kde „trénují“ řidiče. „Víme, že vůz přitahuje mediální pozornost, proto jsme vás pozvali a všechno vám ukážeme,“ oznámil Malášek.

Šoférem se v úterý stal šéf jihomoravské „dopravky“ Jindřich Rybka. Bylo na něm znát, že si každou jízdu, která sestávala ze dvou koleček na přistávací dráze a slalomem mezi kužely, užívá. A stihl i komentovat, co se právě děje.

Samozavírání dveří nefunguje

„Tak můžeme vyrazit,“ oznámil, když jsem se pohodlně usadila do nezvykle nízkého sedátka a zapnula pás, zatímco „moje“ křídlo dveří ještě trčelo do vrchu. „Musíte zavřít,“ vybídl.

Kdepak, samozavírání tady nefunguje. „Tak dokonalé zase není, ale rozhodně je to současná špička. Testujeme ho hlavně kvůli hybridnímu pohonu na benzín a elektřinu, který se dá kombinovat,“ vysvětlil Rybka, zatímco jsme se začali pomalu a nehlučně rozjíždět.

„Rozjíždíme se na elektřinu, proto motor neslyšíte, ale jakmile přidám plyn, zapne se zážehový motor vzadu a zároveň se začne dobíjet baterie. Na elektromotor můžete dojet 37 kilometrů. Vozidlo se chová jako sporťák, má snížený podvozek, široký rozchod kol, takže se dobře vodí a výborně sedí na silnici,“ popisuje řidič.

Dojedeme první kolečko, auto malinko přibrzdí. „Když policista potřebuje rychlost, přepne si funkci sport,“ zazní od volantu.

Zabudovat radar by znamenalo zásah do vozidla

Slyším slabé cvaknutí a vyrážíme dopředu jako raketa. Žaludek zůstal přitisknutý k sedadlu. Jako v letadle. „Z nuly na stovku to máte zhruba za 4,4 vteřiny, takže výkon je opravdu výborný,“ říká Rybka.

Dokončíme kolečko a „přistáváme“. Křídlo dveří otevírám sama a škrábu se z nezvykle nízkého sedadla.

„Kdo s tím bude jezdit?“ ptám se. „Máme skupinu dopravních řidičů, kteří jsou zvyklí na rychlejší vozy, takže se budou střídat,“ informoval Rybka.

Auto bude na jihomoravských ulicích hlídat silnice půl roku nebo do 20 tisíc najetých kilometrů. Kufr má vybavený vším, co policisté potřebují, nemá však zabudovaný radar. „Máme radar mobilní, který je dostačující. Zabudovat ho by znamenalo zásah do vozidla a to na tak krátkou dobu nestojí za to,“ poznamenal Malášek.