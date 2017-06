Stav policisty ze supersportu se lepší, na šéfa krajské policie roste tlak

„Průběžně se zajímáme o stav policisty i druhého zraněného a máme informace o tom, že došlo ke zlepšení,“ uvedla pro ČTK jihomoravská policejní mluvčí Štěpánka Komárová.

ČT24 na svém Twitteru uvedla, že policistu lékaři probudili z umělého spánku a muž sám dýchá. Mluvčí nemocnice takovou zprávu ale nepotvrdila s tím, že bližší podrobnosti o pacientech sdělovat nemůže.

Supersportovní vůz BMW za čtyři miliony korun, který má policie vypůjčený, sjel v pondělí večer do potoka v Brně-Chrlicích. Policie uvedla, že příčinou nehody byla náhlá zdravotní indispozice řidiče (psali jsme zde).

V úterý vyšlo najevo, že druhým mužem v autě byl zástupce šéfa hradního protokolu Vladimír Kruliš, který jako civilista podle zákona neměl v policejním voze co dělat (více čtěte zde).

Policie uzavřela silnici, i když vůz provozu nebránil

Kvůli tomu se ocitl v problémech jihomoravský policejní ředitel Leoš Tržil, na nějž nadřízení tlačí, aby odstoupil. Právě on totiž povolil Krulišovi svezení v hybridním BMW.

„Na Tržila je tlak, aby rezignoval, protože projížďku v autě měli domluvit při večeři s prezidentem a nebyla to žádná oficiální akce. Vysvětlení po něm chce už i vedení policie, hlavně proto, jaké nesrovnalosti a výmluvy předvedl,“ řekl MF DNES zdroj z policie. Tržil se dotazu MF DNES na svou rezignaci vyhnul. „Teď je pro mě důležitější zdravotní stav osádky,“ napsal stroze v SMS zprávě.

Jihomoravská policie kolem nehody od začátku mlží. Nejprve přišla s vysvětlením, že se stala při akci, na níž ukazovala prezidentskému týmu vybavení integrovaného záchranného systému, teď už raději k případu mlčí. Okamžitě totiž bylo jasné, že žádná oficiální akce se v deset večer nemohla konat.

Prezident přímo z večeře odjel výtahem už kolem deváté do svého pokoje. Ještě večer v den nehody navíc dostali všichni záchranáři i policisté striktní příkaz, aby za žádných okolností o nehodě, při které se vážně zranil jejich kolega, nemluvili.

A silnici, kde auto havarovalo, podle svědků policie uzavřela, ačkoliv vůz byl mimo silnici a provozu nebránil. Fotografie z nehody také odmítla zveřejnit.

Vyšetřování může trvat měsíce

Nejasné nadále zůstává i to, kdo vůz řídil a jestli nebyl po večeři v hotelu pod vlivem alkoholu. Ačkoliv podle oficiální verze seděl za volantem policista, který zkolaboval, některé zdroje z Hradu hovoří o tom, že supersport řídil protokolář Kruliš.

Podle MF DNES tak nelze vyloučit ani to, že se po nehodě oba muži ve voze prohodili. „Z vozu jsme nikoho nevyprošťovali,“ uvedl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. To znamená, že ani jeden z mužů nebyl v autě zaklíněn tak, že by se odsud sám nemohl dostat.

Na otázky by mělo přinést odpovědi vyšetřování Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), které i kvůli znaleckým posudkům může trvat měsíce.

Podrobnosti o stavu vozidla nemají zatím ani ve společnosti BMW Group ČR, která „superauto“ policii vypůjčila. „V současné chvíli nemáme k dispozici žádné nové informace. Vůz je stále u GIBS,“ oznámil mluvčí společnosti David Haidinger.