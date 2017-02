Policisté koupili motorky, ale neumí je ovládat. Objednali si videomanuál

S velkou slávou na konci minulého roku policejní prezident Tomáš Tuhý přebíral v Brně 76 nových nablýskaných motorek značky BMW. Důvod investice ve výši 60 milionů korun je prostý, policie chce být více viditelná a dostupná (více jsme o převzetí motorek psali zde).



Jednu věc ale policejní šéfové nedomysleli. A sice, že supermoderní motorky se ovládáním liší od těch předchozích a policisté je nemusí umět ovládat. Prodejce ovšem nemá čas každému policistovi individuálně vysvětlovat, na co které tlačítko slouží nebo jak si mají dolít do stroje olej. Motorky totiž policejní prezidium přerozdělilo do všech krajů republiky. Na jižní Moravě dostali nových „mašin“ osm.

Jak tedy policisty proškolit? Prezidium si až dodatečně objednalo instruktážní video. To nyní vytváří Renocar Brno, který motorky dodal. Policisté ho dostanou zdarma, ještě jako součást zakázky.

Podle dodavatele není na motorkách nic zas až tak výjimečného. „Policisté si objednali spíše základnější verze bez speciální výbavy, pokud tedy nepočítám tu policejní. Ale kdybyste si ji odmysleli, tak jsou to relativně jednoduché normální motocykly,“ nastínil Přemysl Švanda, který má v Renocar Brno na starosti prodej motocyklů.

Každá motorka má přitom podle slov Švandy stejně jako nově zakoupené auto servisní knížku a manuál. „Když předáváme motorku standardnímu zákazníkovi, tak mu ale stejně vysvětlíme, co a jak funguje. Třeba jak si dolít olej nebo jaké tlačítko k čemu slouží. Video pro policisty bude ve stejném duchu: Chcete zapnout světla, tak zmáčknete tento čudlík. Každý motocykl to má jinak,“ přiblížil Švanda.

Další motorky na jaře

Policejní prezidium tvrdí, že video si vyžádali hlavně kvůli speciálním komponentům, které se na nových motorkách nachází. Patří mezi ně například zvláštní výstražné zařízeni či radiostanice na řídítkách.

„Součástí videa by mělo být i to, jak správně pečovat o motocykl. Obdobné materiály se vytváří při nákupu každého nového vybavení. Tak je tomu i v případě zmiňovaných motocyklů BMW,“ uvedl pro MF­ DNES mluvčí Policejního prezidia Petr Habenicht. Proč si video objednali až dodatečně, ale nevysvětlil.

Podle brněnského instruktora jízdy na motocyklu Josefa Šilera se ovládací prvky na jednotlivých motorkách příliš neliší. „Policie má navíc své dílny a­ proškolené lidi, kteří se policistům o motorky starají. Vyškolený řidič se tedy víceméně stará jen o ­to, zda má v pořádku tlak v pneumatikách a provádí běžnou zevrubnou kontrolu. V dnešní době na motorce vlastně neměníte ani žárovku, protože většina má diodová světla stejně jako auta. Většina motorek má navíc stejné spínání, BMW má jen trochu jinak blinkry,“ popisuje.

Nové motorky zatím policie nechává zaparkované v garážích. „Vyjedeme s nimi, až začne sezona,“ poznamenala brněnská policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Policie si objednala celkem 135 nových motocyklů, v prosinci převzala 76 a zbytek dostane na jaře. Do té doby se musí policisté naučit motorky plně ovládat.

Jejich nákup byl jedním z největších tendrů tohoto typu ve střední Evropě. Motorky budou jezdit po dálnici i v regionech. „Slabší verze budou primárně pro okresní dopravní inspektoráty, silnější budou na krajských družstvech nebo policejním prezidiu. Budou sloužit také při přepravě nadměrných materiálů u kolon, konvojů,“ sdělil při převzetí Tuhý. Policisté budou mít k dispozici 90 kusů modelu BMW F 800GT a 45 kusů silnějších BMW R 1200RT.