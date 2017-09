Bílé kolo město zakázalo. Zesnulý architekt má v Brně nový pomník

Právě tam se začátkem roku 2016 stala nehoda, po které zemřel šestapadesátiletý architekt Petr Hurník proslulý svými kulatými černými brýlemi.

Jednoduchá plastika z dílny Hurníkova bývalého spolupracovníka Igora Serenčka je připevněna na sloupu veřejného osvětlení zhruba v úrovni druhého patra.

„Má tvar kola, který zároveň připomíná architektovy charakteristické brýle,“ popsala mluvčí městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Před dům na Pekařské 66 umístil Serenčko už pár dní po nehodě svého kolegy bíle natřené kolo. Podobná ghost bikes, tedy kola duchů, se instalují po celém světě na místech, kde zemřeli cyklisté. Improvizovaný památník však nepovolilo město, navíc na chodníku překážel, a tak ho Brněnské komunikace asi po půl roce odstranily.

„Bílé kolo se nacházelo na nevhodném místě. Navíc bylo připoutáno ke sloupu technických služeb, který se musí pravidelně opravovat,“ vysvětlila Dobešová.

Serenčko proto oslovil radní Brna-střed. Ti se rozhodli nahradit provizorní připomínku trvalým černým pomníkem zavěšeným nad hlavami chodců.

Hurník zemřel poté, co se na kole pokusil objet stojící auto. Řidič otevřel dveře a cyklista do nich narazil. Utrpěl zranění hlavy, kterým v nemocnici podlehl. Podle policistů mohl přežít, pokud by měl na hlavě helmu, která ovšem není povinnou výbavou.