O „obchod snů“ s krajem se strhl boj. Developer dá za pozemek 110 milionů

Hlasování na posledním řádném zastupitelstvu před krajskými volbami mělo být hladké. Alespoň podle představ firmy Letiště Brno, která už bez výběrového řízení ovládla na 50 let brněnské letiště v majetku kraje.

Jak dříve upozornila MF DNES, tentokrát měli krajští zastupitelé stejné společnosti na její žádost na 50 let přiklepnout i právo postavit na vedlejších pozemcích logistickou halu distribuční firmy TNT v půlmiliardové hodnotě.

Kraj za to požadoval jen 11,3 milionu korun – částku, kterou stanovil znalecký posudek. V přepočtu tedy necelých 20 tisíc měsíčně, což je třeba nájemní cena čtyřpokojového bytu v Brně (psali jsme zde).

Těsně před vypršením lhůty však na podatelně hejtmanství přistála i druhá zapečetěná nabídka. Tentokrát od konkurenčního developera CTP, který v Brně buduje například průmyslovou zónu pod názvem Černovická terasa. A vůbec se mu nelíbí, že by kraj dělal tak pohádkově výhodný obchod s někým jiným.

„Mohu potvrdit, že jsme nabídku podali. Přesnou částku zatím komentovat nebudu, ale oproti stanoveným 11 milionům je více než desetinásobná. Vycházíme z atraktivity pozemku, jež je o něco vyšší než na Černovické terase,“ řekl MF DNES zástupce CTP Tomáš Budař.

Znalecký posudek si zadala sama firma

Oficiálně tak potvrdil názor řady developerů, kteří pod podmínkou anonymity upozorňovali, že pro Letiště Brno by šlo o obchod snů a skutečná hodnota pozemků je výrazně vyšší. A to navzdory tomu, že kraj následně uvedl, že firma musí zaplatit dalších 10 milionů za cesty a vedení. Ani Letiště Brno ale konečnou výši své nabídky nekomentovalo.

I CTP má čilé kontakty na TNT, která zatím sídlí v CTParku Modřice, odkud se chce přesunout do většího. Lze tak předpokládat, že firma by se u letiště chtěla usídlit bez ohledu na to, kdo halu postaví.

CTP se do obchodu vrhla i přesto, že je obklopen celou řadou nejasností. Logistickou zónu u letiště totiž soukromá firma Letiště Brno ovládla už před devíti lety za pomoci takzvaného věcného břemene. Tehdy za to zaplatila 10 milionů.

Vyčíslil je znalecký posudek, který si sama soukromá firma zadala a kraj ho nekriticky přijal. Vede ji přitom právník Jiří Filip, spolustraník bývalého hejtmana a nynějšího náměstka Stanislava Juránka (KDU-ČSL).

Právo stavby pro halu teď firma žádá jen na menší části pozemků. Jestli by se na ně přes další půdu ovládanou Letištěm Brno v případě vítězství dostala i CTP, není jasné.

Pro Letiště Brno je hala klíčová. Podle původní smlouvy na věcné břemeno totiž vztah zaniká, pokud do deseti let na půdě nebude zkolaudovaná stavba. Lhůta končí za rok.

Hašek chce zastupitele dostat pod tlak, míní opozice

Že dorazí i nabídka CTP, na krajském úřadě do poslední chvíle netušili. Ještě v pondělí odpoledne mluvčí hejtmanství Eliška Holešinská Windová tvrdila, že přišla jen jediná. „Nakonec byly podány dvě nabídky. I druhá v termínu, nicméně v době, kdy jsem věc řešila, nebyla zaevidována v systému, ale jen na podatelně,“ dohledala Windová.

Obálky s nabídkami se podle hejtmana Michala Haška (ČSSD) budou otevírat bez výběrové komise přímo na zasedání radních kraje, jehož termín zatím není znám.

Celá záležitost se odehrává těsně před krajskými volbami, jež můžou zásadně změnit rozložení sil ve vedení kraje. Na problém už začala upozorňovat i opoziční TOP 09. Ta Haška podezřívá, že chce zastupitele, kteří musejí obchod posvětit, dostat pod tlak.

„Očekávám, že v den zastupitelstva ve čtvrtek ráno zasedne rada, schválí materiál, který pak zastupitelé dostanou přímo na stůl. To považujeme za nepřijatelné. Navrhneme odložení celé záležitosti až po volbách,“ uvedl Jan Vitula, šéf zastupitelského klubu TOP 09 a lídr společné kandidátky se Žít Brno v krajských volbách.

Obchod s Letištěm Brno je podle něj pro kraj nevýhodný. Hejtman Hašek jakoukoliv kritiku odmítá.

„Jedná se o standardní záležitost podle zákona. Opozice zoufale hledá jakákoli předvolební témata na místě, kde žádná reálně neexistují,“ poznamenal Hašek, jenž chce projekt haly pro TNT schválit na zastupitelstvu konaném tento týden i přesto, že do voleb bude ještě jedno – mimořádné kvůli zásadám územního rozvoje.