Kempy hlásí plno, turisté spí mezi auty. Rezervovat stany předem nejde

Dovolenou to zkomplikovalo i Kláře Pinkové z Přerova, která se svým manželem a dvěma malými dětmi strávila přes dvě hodiny v autě, aby se na vranovské pláži dozvěděla, že je v kempu neubytují. „Přijeli jsme na místo a slečna na pokladně areálu nám řekla, že to máme zkusit druhý den. Před cestou jsme se přitom dívali na web a do kempu volali, ale nikdo nás neupozornil, že mají plno,“ popsala.

Že tu místo nenajdou, se lidé skutečně dozvídají až na místě, ti šťastnější z Facebooku. „Letos jsme už asi pětkrát museli kemp úplně uzavřít. Máme kapacitu pro zhruba 300 stanů a 60 karavanů. Ve chvíli, kdy to vypustíme na Facebook, platí to pro stany. Většinou je před víkendem nebo čekáme tropy, a to se to u vody rychle plní,“ vysvětlil šéf kempu Vranovská pláž Pavel Svoboda. V areálu jsou i chatky či bungalovy, ale všech 420 pevných lůžek je de facto pořád plných.

Rezervovat stan předem tady nejde. „Lidem radíme, aby si zavolali, ale někdy to jde tak rychle, že je volno, a když za dvě hodiny dorazí, už máme plno. Když někdo přijede navečer a s malými dětmi, tak radíme, ať si zkusí najít alespoň nějaké malé místo a v neděli, kdy se vždycky něco uvolní, se pak přestěhuje,“ podotkl Svoboda s tím, že návštěvníky, kteří se chtějí na pláži pouze vykoupat nebo najíst, dovnitř pouští vždy.

Turisty výzvy matou

Zmíněný kemp patří k nejoblíbenějším na Znojemsku. A pro vranovské informační centrum znamenají avíza o jeho přeplněnosti komplikace. „Dost nám to tu mate turisty. Tento kemp měl třeba plno, ale na pláži je spousta dalších ubytovacích zařízení, která mohla být volná. Ovšem když si to lidé přečetli, mysleli si, že je plno po celé pláži,“ povzdechla si Petra Matulová.

Zájemcům o ubytování doporučuje, ať si na infocentrum zašlou e-mailem poptávku, ona ji pak rozešle všem ubytovatelům na Vranovsku a ti se turistům ozvou sami.

Asi třikrát musel letos v létě odmítat hosty i nedaleký Camp Bítov. „Stává se, že pro stany a karavany nemáme místo, hlavně když někdo dorazí kolem osmé deváté večer. Mohou přespat na parkovišti a ráno vyčkat, jestli se něco uvolní. Chatky máme obsazené už od února,“ podotkl šéf zařízení René Jelínek.

Kempu navíc přibyla další starost. Jeho tahák – oblíbená zátoka – letos vyschl. „Jsem tu 24 let a ještě jsem nezažil, aby v tuto dobu bylo tak málo vody. Stane se, že zátoka vysychá, ale až koncem září,“ dodal Jelínek. Lidem tak nezbývá než za vodou o kousek popojít.

Přehrada bez vody

Že je vody skutečně málo na celém Vranově, je patrné pouhým okem. Je to i proto, že přehrada slouží k vodárenskému odběru pro úpravnu Štítary a jako pitná voda pro Znojmo. Nádrž navíc zajišťuje minimální průtoky v Dyji a velké množství odběrů pro zemědělce.

Turistům znepříjemňuje prázdniny i rekonstrukce hráze Vranovské přehrady. Na pláž se přes ni nedostanou a musejí využívat alternativní lodní přepravu. „Lodní převoz funguje velice úspěšně, jen někteří ubytovatelé neinformují své hosty o této situaci a možnosti, proto jsou lidé často znechuceni, proč to ‚někdo‘ nezařídil jinak, jinudy, zdarma,“ poznamenala za informační centrum Matulová. Osobně by uvítala lepší značení dočasného přístaviště Skalka, aby to turisty neodrazovalo chodit na lodě – lodní doprava totiž funguje u přehrady dál.