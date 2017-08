Život zasvětila práci u hasičů. Na maják a sirénu slyší už i její dcera

V dětství moc na hasičskou práci Koubová nepomýšlela. „Ale milovala jsem sport. Uvažovala jsem, že se budu věnovat něčemu v tomto směru. Jeden čas jsem taky chtěla být policistkou. To už se hasičině trošku blíží. A jako spoustu holek, i mě lákala práce paní učitelky,“ vzpomíná Koubová, která dnes pracuje jako kapitánka Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.



Její práce je nenahraditelná. „Na krajském ředitelství hasičského záchranného sboru v Brně pracuji na oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Radíme obcím, správním úřadům či právnickým osobám. Dále máme na starosti třeba kontrolu sirén, úkrytů, dohlížíme na evakuace,“ vysvětluje.



Připravuje na mimořádné situace

Hlídá také připravenost na různé krize, kupříkladu povodně. „A k tomu všemu fungujeme jako preventisté široké veřejnosti. Učíme žáky, učitele i seniory, jak se správně zachovat v nebezpečných situacích,“ vyjmenovává.

Na svojí práci si užívá především její pestrosti. „Setkávám se s různými lidmi z různých oborů. Často to jsou velmi chytří lidé, od nichž se dá mnoho dozvědět,“ pochvaluje si hasička.



Ráda pracuje taky na tvorbě podpůrných materiálů, které pomáhají zvládnout mimořádné a krizové situace. Vymýšlí třeba příručky a brožury s praktickými radami pro obyvatelstvo.

Mýtus, že práci požárníků dělají výhradně muži, vyvrací. „Máme oddělení, kde je příslušnic hodně, někdy dokonce víc než chlapů. Naše oddělení krizového řízení to dokládá. Ženy převažují také například na centru tísňového volání, kam se dovoláte, když potřebujete naši pomoc,“ vysvětluje Koubová.

Občas se ale najde i něco, co kapitánce Koubové práci znepříjemní. „Při odborné pomoci nebo konzultaci se setkávám s nedorozuměním, negativním přístupem a nezájmem. Podstatou naší práce je skutečně ochrana obyvatel a někdy to zkrátka naším protějškům nedochází. To občas zamrzí,“ svěřuje se. Někdy ji demotivuje i neustálý boj s nedostatkem financí na opatření ochrany obyvatelstva.



Dceři obětuje většinu volného času

Že ji práce hasičky provází skrz celý její život, dokládá i na své rodině. „Můj muž pracuje také jako hasič. Oba tudíž víme, co naše práce obnáší a jak to někdy může být i složité. Zrovna nedávno se mu podařilo zachránit život sousedovi, když mu včas poskytl první pomoc. Jsem na něj pyšná.



Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, historických událostech, nevšedních akcích z celé jižní Moravy.

A dcerka? Ta už to od nás pomalu chytá taky. Velká červená auta, hasičský maskot dráček Hasík, sirény a modrý maják – ze všeho je nadšená,“ říká Koubová.



Právě dceři obětuje i většinu svého volného času. „Jako každá máma se kromě domácnosti snažím nejvíc času trávit právě s ní a rodinou. Těší mě, když můžu vymýšlet a realizovat nejrůznější kratochvíle, výlety a zábavu,“ popisuje.



Svou práci má ráda a s nejvyšší pravděpodobností u ní ještě dlouho zůstane. O odchodu nepřemýšlí. „Vyprávět o tom, co všechno se člověku při tomhle povolání přihodí a čím si projde, by bylo na dlouho. Právě kvůli nevšednosti svého zaměstnání budu hasičkou, která nehasí, i nadále. Zkrátka průběžné přijímání výzev,“ uzavírá odpovědí na otázku, jak by svoje poslání popsala třemi slovy.