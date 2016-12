Miluje Vánoce. Roky šetřil na velký betlém, teď se u něj setkávají lidé

Betlém je vyřezávaný. Pod dřevěnou stříškou leží v jesličkách na seně Jezulátko s Marií, Josefem a nezbytným zvířecím doprovodem v podobě volka, oslíka a dvou oveček. Postavy jsou vysoké metr a půl a řezbář Jan Vincker z Teplic nad Bečvou je připravoval téměř dva roky.



Do pořízení půvabného betléma musel Vít Martinec investovat vysokou částku. „Nechci říkat cenu. Ale mohli jsme třeba udělat fasádu na domě,“ přiznává. Jenže zatímco fasáda by se okoukala, na Svatou rodinu se člověk vydrží dívat pořád. „Je to investice na dlouhá léta dopředu. A to, jak sem chodí lidé a mají z toho radost, je k nezaplacení. Ať je tu betlém další roky a ať jsou lidé rádi,“ přeje si.

Chýši s půvabnou vánoční scénou obklopují vánoční stromky, na které místní děti přichází poctivě zavěsit vlastnoručně vyrobené ozdobičky. O uplynulém víkendu si sem přes čtyřicet rodin přišlo připálit betlémské světlo.



Dům Martincových ve Staré Břeclavi jakoby se během adventu stal středobodem dění. „Žijeme v takové rychlé době. Chtěl jsem lidi trošku zpomalit. Aby se tady na chvíli zastavili, popovídali si,“ vysvětluje.

A přesně tak to teď v nenápadné uličce daleko od centra města vypadá. Lidé se tu zastavují, prohodí pár slov, popřejí si hezké svátky – a to je přesně to, co dělá majiteli betléma největší radost.



„Nedávno jsem ani nemohl vyjet autem ze dvora. Před domem stálo čtyřicet dětí ze školy a prý se přijdou podívat ještě další třídy. A právě to je hrozně fajn. Proto jsem to dělal,“ vysvětluje muž, u kterého betlém o Vánocích nechyběl nikdy. I když vždy jen v miniaturní velikosti. Jako pro věřícího člověka jsou pro něj právě jesličky tím pravým symbolem Vánoc.

Pečlivě vybíral řezbáře

O tom, že bude mít jednou betlém téměř v životní velikosti, snil dlouho. „Přemýšlel jsem o tom tak deset let. Během Vánoc jsme objížděli různé jarmarky, kde podobné betlémy byly. Děti u toho stály, měly vykulené oči a strašně se jim to líbilo,“ shrnuje hlavní důvody pro pořízení dřevěné nádhery.

Když už se pevně rozhodl, že figury pořídí, ještě dlouho vybíral správného řezbáře. Objížděl jejich setkání a soutěže, aby našel někoho, kdo dokáže Svaté rodině dát laskavý a milý výraz.

„Našel jsem skvělého řezbáře a umělce Jana Vinckera v Teplicích nad Bečvou. On umí do postav vdechnout to lidské. Stává se, že vyřezávané postavy jsou takové přísné. Ale ty jeho ne. On je umí udělat takové pěkňoučké,“ popisuje Vít Martinec.

Před dvěma lety si nechal na zakázku pokácet černé topoly. Ještě rok dřevo vysychalo a vznikly tak v něm tisíce drobných puklin. V následujícím roce řezbář do miniaturních prasklin vkládal dřevěné klínky, aby dřevo zacelil, a celé dílo znovu přebrušoval. „Ve všech postavách je přes deset tisíc spravených prasklinek,“ ukazuje Vít Martinec na drobné čárky na hřbetě jedné z oveček.

Dřevo podle něj bude pracovat i nadále. Řezbář ovšem přislíbil, že kdykoliv ochotně dorazí prasklinky či případné poškození opravit. Ostatně Vít Martinec by se ani nedivil, kdyby k nějakému poškození došlo. Hned první večer, kdy betlém postavil na ulici, se do jesliček nahrnuli ovínění nocležníci. „V jednu v noci jsem tady pobíhal a vyháněl opilce,“ směje se Vít Martinec. Věří ale, že lidé mají ke krásným věcem vztah a vandalové se jeho dřevěným sochám vyhnou obloukem.

Jeden z betlémů vlastní i britská královna Alžběta II.

Přesto nabídku řezbáře na případné opravy neodmítá. „Pan Vincker má své dílo velmi rád. Je to jeho dítě. Když jsem betlém odvážel, byl z toho naměkko,“ usmívá se Martinec a vypravuje, že jeden z betlémů Jana Vinckera vlastní i britská královna Alžběta II. „Je škoda, že se o něm tak málo ví. Dělá nádhernou práci,“ dodává.

První Vánoce ještě dřevěný betlém ani nemá za sebou a Vít Martinec už přemýšlí, co bude v dalších letech. Ke Svaté rodině a zvířátkům by rád přidal ještě tři krále. „Ale uvidíme, přece jen je to náročná investice a jsme také prostorově omezení,“ vysvětluje.



Když však vidí, jak obrovský zájem Břeclavané o jeho betlém mají, jeho nadšení roste. „Jsem za ten zájem lidí moc rád. Za to, že tyto dny nejsou jen o spěchu – šup, tašky, nakoupit v Tesku a rychle zase letět dál. O tom Vánoce nejsou. Jsou o klidu, pohodě,“ míní.