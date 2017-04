Příspěvek na šalinkartu musí někteří zdanit. Vedení Brna o tom nevědělo

Povinnost začít podávat daňové přiznání se nově dotkne těch, jejichž vedlejší příjem i s tímto příspěvkem přesáhne šest tisíc korun. Náměstek brněnského primátora Martin Ander (SZ) proto věří, že se pro většinu lidí nic nezmění. Přesto všechny současné i budoucí žadatele o tom informuje e-mailem (o zlevněné šalinkartě jsme psali také zde).

„A i v těch případech, kdy lidé daň odvádět budou, se jedná o odvod dvou set korun za rok,“ uvedl Ander. Zároveň upozornil, že se to týká až daňového přiznání za rok 2017. To znamená, že to budou lidé muset řešit až v prvním čtvrtletí příštího roku.

Sleva nebyla možná

„Při stanovování pravidel příspěvku jsme museli respektovat českou legislativu, která bohužel neumožňuje poskytnout obyvatelům Brna na nákup šalinkarty slevu. Na tu by se daňová povinnost nevztahovala,“ vysvětlil Ander.

Právě takovou cestu zvolil Liberec a Hradec Králové, ale jejich pravidla následně zrušil soud kvůli diskriminačnímu zavedení dvojích cen.

„Museli jsme proto zvolit cestu příspěvku, kterou dosud žádné město nevyzkoušelo,“ pokusil se ospravedlnit Ander to, že vedení města předtím této povinnosti nevěnovalo pozornost.