Lidé z Cejlu dostali šanci. Nové nájemní smlouvy na půl roku

Chceme bydlet, volaly 6. prosince desítky lidí na ulicích kolem brněnského Cejlu. Vyvrcholily tím nervózní nálady, které vypukly pár týdnů předtím, když nový vlastník bytů lidem oznámil, aby se vystěhovali. Hrozilo, že se tak najednou ocitnou uprostřed zimy bez střechy nad hlavou stovky lidí ze sociální skupiny, která si bydlení shání těžko. Znepokojení to vyvolalo i na magistrátu, který situaci začal řešit (podrobně jsem o tom psali zde).

Dnes už jsou v domech patřících společnosti Fidurock Brno v ulicích Vlhká, Stará, Francouzská či Bratislavská lidé klidnější. Zástupce společnosti jim nabídl smlouvy do konce června. Jednatel Vladimír Loukota včera v e-mailu ujistil, že nájemníky nikdo v zimě na ulici nevyžene.

„K fámám o vystěhování k 2. lednu 2017 nebo k jakémukoli jinému termínu se už nehodlám vyjadřovat. Je to neuvěřitelné. Nejdříve mělo být 500 lidí na ulici o Vánocích. Nejsou. Teď 2. ledna. Nebudou,“ vzkázal. Co bude po 30. červnu, ale neupřesnil. Podle něj společnost koupila nemovitosti, aby je opravila. Co s nimi bude dál, ale teprve posuzuje.

„Určitě je to zlepšení,“ uvedla k situaci Miriam Kanioková z iniciativy Chceme bydlet, která je s nájemníky v kontaktu. Podle ní dostali lidé šanci svoji situaci do půl roku řešit. „Nemáme ale jistotu, jestli se to bude týkat všech nájemníků a co bude, až smlouvy vyprší,“ dodala.

Komerční nájmy jsou drahé, na městské byty se dlouho čeká

Obavy mají i nájemníci. „Doufám, že do té doby seženu byt, ale bude to těžké. Je nás šest a jeden syn je postižený. Navíc jsme Romové, a tak nám často řeknou, že nás nechtějí. Nebo chtějí nekřesťanské peníze. Zajímala jsem se o byt v Králově Poli, ale majitel chtěl 75 tisíc. Kde bych na to vzala a kde by na to vzali všichni tady?“ říká Mária Lakatošová.

Doufá, že bude moct zůstat bydlet v bytě ve Vlhké ulici i po 30. červnu. „Žijeme tu čtyři a půl roku a jsme spokojení. Vždycky jsme platili, až v poslední době jsme se dostali do skluzu, ale doplatíme to,“ uvažuje.

Po Novém roce si chce požádat i o městský byt. „Zjišťovala jsem to. Jsou tam čekací lhůty i několik let.“ Podle ní pomohla kampaň, která se kolem nájemních smluv rozvířila. „Dříve mlžili. Teď už se k nám chovají slušně. Dokonce mi nechali předběžnou smlouvu, abych si ji prostudovala s právničkou,“ poznamenala. Na obecní byt spoléhá i osmadvacetiletý Jaroslav Gabčo s rodinou, který bydlí ve Staré ulici. Zatím má dvě děti, ale třetí je na cestě. V zimě je na dávkách, v létě pracuje na výkopech a stavbách. „Smlouvu mám do konce února, ale už jsme požádali o byt. Je to větší jistota,“ míní.

I jemu nabídli smlouvu do konce června. A to i přesto, že poslední dva měsíce dluží na nájemném. „Musel bych za smlouvu zaplatit čtyři tisíce, plus nájemné. To se mi nezdá. Nechci zbytečně utrácet peníze a pak zůstat na chodníku. Takhle budu ve svém a nikdo mě nevyhodí,“ doplnil.

Co bude po 30. červnu, neřeší nájemnice z Vlhké ulice, která si nepřeje uvést jméno. Řádně platí, a tak dostala náhradní byt v Údolní ulici. „Je sice menší, ale jsem ráda i za něj. Kromě toho si chci požádat o městský byt. Už jsem nastoupila do práce a pracuje i syn, což je jedna z podmínek. Ostatním smlouvy prodloužili, ale pokud nesplatí do té doby dluh, půjdou ven,“ vysvětlila.

Děláme maximum, aby lidé neskončili na ulici, říká Hollan

O tom, co s nájemníky domů, jedná se společností Fidurock i brněnský magistrát. Podle náměstka pro sociální věci Matěje Hollana (Žít Brno) právě to přispělo k dohodě. „V následujících měsících se bude jednat o to, aby si stávající nájemníci zaopatřili návazné bydlení, ať už sami, v součinnosti se zástupci společnosti, nebo za pomoci města. Pro to, aby se desítky lidí neocitly na ulici, uděláme maximum,“ slíbil Hollan.

Přiznal ale, že trh s komerčními pronájmy bytů je pro osoby žijící ze sociálních dávek téměř uzavřený. „Obecní bytový fond je zatížen velkým množstvím žadatelů a musejí se tak vytvářet pořadníky s dlouhou čekací lhůtou,“ doplnil s tím, že Brno aktuálně chystá změnu pravidel pronájmu. „Chceme zjednodušit situaci matkám samoživitelkám. Aby si mohly pronajmout byt, ještě než nastane soudní řízení, v průběhu soudního řízení či ještě před vypořádáním majetku,“ dodal. Podle něj ale současná ani budoucí pravidla neřeší situaci, kdy nájemník má nájem na dobu určitou a ta mu uplynula.