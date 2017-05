Pětice žen popírá pověry o blondýnách. Radí, jak na požár i otravy

Vtipy o blondýnkách zná snad každý. Tak třeba tenhle: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi: „Sleduješ ty neukázněné chodce? Pořád se mi pletou do cesty!“A manžel na to: „Nic si z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z toho chodníku!“



Projekt Chytré blondýnky radí vznikl ve spolupráci policie a hasičů. Zleva Alice Musilová, Katka Porubová, Iveta Miškaříková, Dana Menšíková a Petra Hrůzová.

Jenže blondýnky vůbec nejsou hloupé. Potvrzuje to projekt, do kterého se pustili hasiči společně s policisty. Hlavní roli v něm hraje právě pětice žen se světlými vlasy, jež učí, jak chránit sebe a svůj majetek, jak se chovat v krizových situacích. Projekt dostal název Chytré blondýnky radí.

„Blondýnky jsou často označované za ženy, které nejsou moc chytré. Proto jsme chtěli ukázat, že i my dokážeme dobře poradit,“ vysvětlila vyškovská policistka Alice Musilová, která je jednou z pěti hlavních postav projektu.

Chodí za dětmi i seniory

Kromě ní se zapojily také policistka Petra Hrůzová a od hasičů Katka Porubová, Dana Menšíková a Iveta Miškaříková. Společně vypracovaly materiál plný rad, jenž má 67 témat přehledně rozdělených do 17 kapitol.



„Chodíme ho prezentovat do mateřských i základních škol, ale také za staršími lidmi,“ nastínila Musilová. Svoje posluchače se tímto způsobem snaží připravit na nejrůznější formy ohrožení, které nám život přináší. Například radí, jak a kam nahlásit mimořádnou událost. Nebo jak se chovat, když vám začne hořet v domě nebo bytě od adventního věnce, utěrky či potraviny na sporáku.

„Ve chvíli, kdy doma ucítíte kouř, vidíte plamenné hoření nebo třeba slyšíte sousedy volat ‚hoří‘, není čas na hrdinství. Musíte jednat rychle, ale s rozvahou. Vidíte-li, že se jedná o začínající požár, je vaší povinností jej uhasit, je-li to ve vašich silách, nebo provést opatření k zamezení jeho dalšího šíření. Nejlepším pomocníkem je v tuto chvíli hasicí přístroj,“ píše se v příručce, kterou daly dohromady blondýnky.



V souvislosti s projektem Chytré blondýnky radí vznikla i nová brožura, jíž zatím bylo vytisknuto několik stovek kusů. „Oslovíme i obce, jestli by neměly zájem na své náklady nechat natisknout tento materiál. Čím víc se jich přihlásí, tím bude tisk levnější,“ uvedl Miroslav Menšík z hasičského krajského ředitelství, který stál u zrodu projektu. Brožura je v elektronické podobě také ke stažení na internetových stránkách jihomoravských hasičů. „Tištěné je rozdáváme na našich akcích,“ poznamenal Menšík.

Kromě toho, jak postupovat při požáru, se tam lze dočíst, co dělat, když je nařízena evakuace, jak předcházet otravám způsobeným oxidem uhelnatým nebo jak se správně zachovat při průjezdu vozidel záchranářů.

„Náklady na tento projekt hradíme z našich zdrojů. Není to první kampaň, kterou se snažíme podpořit prevenci,“ podotkl Menšík.

Několik let už také funguje čistě dětský projekt Dráček Hasík. Školitelé učí malé děti, jak má vypadat hasič, jakou má výstroj, a také to, že musí jeho pokyny poslouchat. Učí se i respektu z ohně a zásadám, že oheň dětem do rukou nepatří.