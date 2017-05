Recesistický projekt končí. Nejprve ale musí vyrobit 400 kusů Kefírera

Nové prohlášení tvůrců Kefírera souvisí s potížemi, kterým museli čelit v minulém roce. Dostali předžalobní výzvu od právníka německého autora vizuálně podobně vyvedené obálky knihy Už je tady zas (psali jsme o tom zde). Nyní to vypadá, že se dokázali mimosoudně domluvit.

Co musí tvůrci Kefírera splnit Stáhnout webové stránky

Darovat 800 Euro eurorganizaci Exit Deutschland, která pomáhá lidem najít cestu ven z extremismu

Vydat jeden příspěvek na facebook

Do konce května vyrobit 400 kusů Kefíreru

„Buď jsme mohli jít do útoku v podobě soudního procesu, který by trval 3 až 4 roky, nebo jsme se mohli jít vydat hledat společnou řeč. Zvolili jsme druhou variantu, i když s těžkým knírem. Věděli jsme ale, že je to pravděpodobně jediná cesta, jak splnit svůj slib a odměnit naše fanoušky skutečným nadproduktem. A tak začalo půlroční jednání, během kterého jsme se z dobré vůle zcela odmlčeli,“ napsali kreativci na sociálních sítích.

Součástí dohody je například, že do konce května musí vyrobit a prodat 400 kusů Kefíreru.

Peníze na boj proti extremismu

„Jeden Kefírer bude stát symbolických 194,5 korun. Máme velmi omezený počet a chceme, aby se Kefírer dostal ke skalním fanouškům. Prodávat se bude v Brně v Expedition klub. Doporučujeme sledovat jejich Facebook pro čerstvé informace a vývoj situace. Předběžně počítáme s tím, že začneme prodávat ve 14 hodin až dokud to všechno nevyprodáme,“ informovali tvůrci Kefírera.

Dále musí stáhnout webové stránky drinku, vydat jede příspěvek na Facebooku či darovat 800 euro eurorganizaci Exit Deutschland, která pomáhá lidem najít cestu ven z extremismu.

Brněnští kreativci David Koutný, Tomáš Musil a Lukáš Lukeš spustili kampaň Kefírer před rokem jako vtip, kterým podle svých vyjádření zároveň chtěli upozornit na rostoucí extremismus. Zpočátku ohlašovala bleskovou válku nového kefíru, později příchod Vůdce do regálů (o nástupu Kefírera jsem psali zde).