Ptačí chřipka postupuje, v Ivančicích našli u řeky další mrtvé labutě

„Máme tu promenádu kolem řeky Jihlavy, po které se procházejí, hlavně ve svátek a o víkendu, davy lidí. Právě někdo z nich už v minulých dnech volal na městskou policii, že našel uhynulé labutě. Když jsme objevili šestou, zkontaktovali jsme veterinu, v rukavicích odebrali vzorky a poslali je k rozboru. A dnes ráno se potvrdilo, že jde o ptačí chřipku,“ popsal Buček.

Celkem jedenáctou mrtvou labuť našel zhruba kolem poledne, další kolem půl druhé. „Pracovníci veterinární správy jsou nyní v Moravském Krumlově. Čekáme, až se přesunou sem,“ dodal Buček (o nálezu ptačí chřipky jsme psali zde).

Na pokyny veterinární správy čekají i všichni chovatelé v Ivančicích a v Moravském Krumlově, kde se nákaza objevila. A také zástupci žabčické firmy Integra, která má rozmnožovací chov v Miroslavi, asi 15 kilometrů od Moravského Krumlova.

Zřizuje se ochranné pásmo

Tam chovají zhruba 43 tisíc slepic a prodávají vejce z podestýlky. Předseda představenstva Petr Krul se netají obavami.

„Stále čekáme na pokyn veterinární správy, ale pokud by nás do opatření zahrnula, byly by dopady citelné. A nejde pouze o ztracené tržby z prodeje vajec, ale i o další dopady, jako je ztráta zákazníků,“ poznamenal Krul s tím, že podobné situaci s ptačí chřipkou firma zatím čelit nemusela.

Podle šéfa krajské veterinární správy Jana Salavy nyní pracovníci veteriny prověřují chovy pro stanovení ochranného pásma v okruhu tří a deseti kilometrů kolem ohnisek, což je kromě uhynulých labutí u řeky Jihlavy i malochov v zahrádkářské kolonii v Moravském Krumlově a další v Němčicích, části Ivančic.

Podle něj musejí chovatelé zahrnutí do karanténního pásma dodržovat speciální opatření – stáhnout drůbež pod střechu a krmit ji pod ní, aby nepřišla do styku s volně žijícími ptáky, pozorovat ji a případné úhyny okamžitě nahlásit.

V oblasti panuje i zákaz pořádání výstav a dalších akcí drobných chovatelů a zákaz prodeje drůbeže.