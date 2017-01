Kvůli ptačí chřipce vybijí další stovky ptáků. Lidé hlásí počty drůbeže

„Podle informací od hasičů by mělo být zlikvidováno 300 kusů drůbeže. Jestli to je konečné číslo, nebo k tomu dojde i dalších vlnách, neumím říct,“ sdělil starosta města Tomáš Třetina (TOP 09).

Ten zároveň už ve čtvrtek občany vyzval, aby hlásili své chovy drůbeže na městský úřad. „Lidé se k tomu staví velmi zodpovědně,“ pochválil.

Zatímco v Krumlově chovají lidé stovky kusů ptáků, v Ivančicích, kde se nákaza také objevila, jde o počty jen v řádu desítek (více jsme o objevení nákazy psali zde).

Už ve čtvrtek tady utratili krizový chov, konkrétně osmnáct kačen. Majitel tak přišel o všechnu drůbež, kterou měl.

„Bohužel jeho zahrada těsně sousedí s řekou a na zahrádce má malý rybníček, kam mu létali ptáci z řeky. Navíc byla smůla, že šlo o speciální okrasné kačeny,“ popisuje starosta Milan Buček (TOP 09).

V pátek se do ulic vydají strážníci a zaměstnanci městského úřadu s formuláři, aby jim lidé nahlásili počty drůbeže, které doma chovají. Sečteno by mělo být do pondělí.

Vyčlenili dvě skupiny hasičů

Proč se nákaza objevila právě v Ivančicích, které jsou, co se týče počtu drůbeže, spíše slabé, si starosta vysvětluje tím, že tu mají tři řeky. „Jsou průtočné, jedna vůbec nezamrzá. Navíc ptáky krmí lidé a mají tak dostatek krmiva,“ dodal starosta.

Ve čtvrtek jihomoravští hasiči vyjížděli ke čtyřem sběrům uhynulých ptáků. Třikrát na Ivančicku, z toho v jednom případě šlo o planý poplach, a jedenkrát na Znojemsku.

„Vzhledem k situaci byly pro Ivančice a Moravský Krumlov vyčleněny dvě sběrné skupiny profesionálních hasičů, které mají za úkol vyjíždět k nálezům uhynulých ptáků. V ochranných oblecích a s filtračními maskami mrtvé ptáky odeberou, místo a použité prostředky dekontaminují a pytle odváží do zvláštních kontejnerů,“ popsal mluvčí Jaroslav Mikoška.

Virus H5 není nebezpečný a přenosný na člověka. Pro informace ohledně ptačí chřipky, například co dělat s uhynulými zvířaty, zřídila Krajská veterinární správa krizový mobil 720 995 213.