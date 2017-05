Původ kupovaného masa odhalí kód. Stačí ho načíst mobilem

Jak si žilo prase, do jehož masa se chystám zakousnout? Kdo ho porazil a kdo a kde zpracoval? Na vesnické zabijačce by byly na takové otázky jednoduché odpovědi. Chovatelé z Miroslavi ale usilují, aby takové podrobnosti mohli zjistit i zákazníci v obchodě.

Vymysleli proto mobilní aplikaci FoodCzech, která je ke stažení zdarma. V praxi funguje tak, že zákazník načte takzvaný QR kód z etikety na obalu masa svým chytrým telefonem, čímž zjistí informace o původu i čerstvosti masa. Jinými slovy mapuje celou cestu masa od chovatele na talíř. A časem by nemělo zůstat jen u masa.

Zemědělci, jejichž středobodem je ode dneška brněnské výstaviště, kde začíná Národní výstava hospodářských zvířat, tak reagují na zvyšující se zájem lidí o podrobnosti k původu potravin. Nápad na unikátní aplikaci se zrodil v hlavě Radka Janečka, který je předsedou Agrodružstva Miroslav. Za pomoci specializované firmy se mu podařilo rozjet pilotní projekt.

QR kódy především na baleném mase

„Cyklus zemědělec – jatka – zpracovatel – obchodník je celý zapojen v aplikaci. Informace tedy neocení jen zákazník, ale pomůže i v rámci firemní ekonomiky. Například vidíte, kolik bylo na jatka dovezeno zvířat, jak maso zpracoval řezník a kolik kilo masa z jatek doopravdy vyjde,“ dává příklad Janeček. QR kódy mohou být jak na předem baleném mase, tak je mohou řezníci dodat i k balíčkům při pultovém prodeji.

Systém zatím využívá miroslavské agrodružstvo a projekt Masová bedýnka. Zapojit se chtějí třeba brněnské restaurace Boulevard a U Starýho Billa. Už nyní je ale jasné, že aplikace dosáhne daleko za hranice jižní Moravy.

„Do vývoje investovaly svůj čas a peníze české firmy, od zemědělských družstev přes prodejce až po IT společnosti. Jejich cílem je zjednodušit orientaci na trhu s potravinami a zároveň přispět k férovému podnikatelskému prostředí,“ nastínil obchodní šéf společnosti DataSpring, jež aplikaci FoodCzech vyvinula, Zdeněk Honek.

Janeček zdůrazňuje, že rozšiřující se projekt řídit nebude. „Jsem rád, že jsem byl u zrodu, ale nechci zachraňovat české zemědělství, tomu pomůže jen zákazník,“ zmiňuje.

A to přesto, že aplikace se teprve rozjíždí, takže v supermarketu si zákazník zatím to, jestli maso v obchodě má opravdu český původ a nikdo nemanipuloval s datem jeho spotřeby, vyzkoušet nemůže, v systému totiž zatím chybí větší objem dat. DataSpring už ale oslovuje i velké obchodní řetězce, v současné chvíli také probíhají jednání s několika výrobci a prodejci masa.

„Za správu dat budeme jako technologický provozovatel aplikace účtovat halířové částky za kilogram masa. Koncoví zákazníci budou službu využívat zcela zdarma,“ upřesnila Michaela Pávková z DataSpringu.

Informace, jež do aplikace dodávají farmáři, řezníci nebo masokombináty, jsou ověřovány v informačních systémech ministerstva zemědělství nebo státní veterinární správy.

„Je tak vyloučeno, že dojde k jejich zkreslování nebo falšování. Veškeré údaje o potravinách jsou pak přes aplikaci okamžitě přístupné každému zákazníkovi,“ dodává Honek.

Na aplikaci se podílí i Agronomická fakulta brněnské Mendelovy univerzity, jejíž studenti sledují jakosti hovězího masa během jeho zrání.

„Považujeme za pozitivní jakoukoli snahu o větší informovanost spotřebitelů. A to nejen ohledně původu masa, ale i významu správného uvádění na trh a produkci potravin. Někteří spotřebitelé totiž především na internetu vyhledávají informace, jejichž uvádění výrobcem nemusí být ani legislativně upraveno. Je nebezpečí, že mohou natrefit na různé zavádějící informace o složení nebo na mýty o jejich výrobě,“ vysvětluje Miroslav Jůzl z Ústavu technologie potravin.

Zatím se aplikace zaměřuje na hovězí a vepřové maso, následovat mají kuřata, ryby, mléko, vejce, ale například i postřiky – člověk tak zjistí, jestli jeho biopotravina vyrostla skutečně bez chemie.

Předseda Zemědělského svazu ČR zná aplikaci z jiných zemí. „U nás začíná a já jsem přesvědčen, že má budoucnost – a to nejenom u masa. Zemědělský svaz tuto aplikaci a její využití podpoří, tak aby se do ní zapojilo co nejvíce našich členů,“ říká Martin Pýcha. Podobný postoj má i ministerstvo zemědělství.

Za zajímavý nápad označil QR kód také znojemský odborník na marketing Pavel Kovařík. „Zájem o lokální produkty obecně roste, takže se tento záměr může setkat s dobrým přijetím u zákazníků. Zvolená forma prezentace výrobků zvyšuje důvěryhodnost v očích zákazníků, protože je znám původ masa. Skenování kódů ale není pro každého. Chápal bych to spíše jako určitou nástavbu, službu zákazníkům. Zemědělci budou muset pracovat i s dalšími formami marketingu,“ uzavřel.