Hlavu radní Rusňákové zatím nechce ani opozice. Čeká se na vývoj kauzy

„Měla jsem být na osmém místě. Ve světle aktuálních událostí ale kandidaturu zvažuji. Chci mít klid na práci. V regionální politice ho zatím mám. Pokud bych se dostala do Sněmovny, tak si nejsem jistá, že to tak zůstane i nadále,“ uvedla Rusňáková pro Lidovky.cz.

Za její kandidaturu a proti Babišově vyjádření se však alespoň prozatím postavila jihomoravská buňka hnutí ANO v čele s Taťánou Malou.

„Nechci být nijak ukvapená, ke kauze nemám moc informací. S Petrou Rusňákovou se plánuji sejít, ale domnívám se, že člověk nemůže být viněn za činy jiných členů rodiny,“ prohlásila Malá.

Opatrný je od začátku i brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) stejně jako další členové koalice, ale také opozice, a to i k možné výměně Rusňákové na pozici radní.

„Já ctím presumpci neviny, další věci jsou vnitřní záležitostí hnutí ANO. Obvinění se navíc týká pana Rusňáka,“ podotkl náměstek primátora Petr Hladík z KDU-ČSL, která je ve vedení města v koalici.

S výměnou by nespěchal ani Oliver Pospíšil z opoziční ČSSD. „Na vyhodnocení situace bude dost času do červnového zastupitelstva, kdy by eventuálně bylo možné navolit náhradu. Do té doby bude v kauze jasněji,“ poznamenal.