V Moravském krasu létalo Sedmero krkavců. I jeskyňáři si někdy zahrají

Režiséři zvučných jmen od Františka Vláčila přes Ludvíka Rážu až po Antonína Moskalyka či Jiřího Stracha a další v Rudickém propadání a jeho okolí za posledních pár desetiletí natočili více než dvě desítky filmů.

Filmová místa Letní seriál MF DNES a iDNES.cz vás zavede na několik desítek míst po celé České republice, která si filmaři vybrali jako kulisu pro filmy, televizní seriály nebo hudební klipy.

A lidé z Rudice na Blanensku, vesnice s necelou tisícovkou obyvatel, jsou na to náležitě pyšní. Podívat se, kde vznikaly známé pohádkové záběry, se přitom může kdokoliv, Rudičtí totiž nově vyrobili speciální brožurku s mapkou i seznamem natočených snímků, která zájemce po filmaři oblíbených místech v okolí Rudice provede.

Ve zdejších skalách pojmenovaných Kolíbky se například Mária Podhradská v roli Bohunky snažila zachránit své proměněné bratry v pohádce Sedmero krkavců, kolem stěn vyhlášených i mezi horolezci se tehdy vydal také Michal Dlouhý v roli prince Vratislava, který Bohunku ve stejnojmenném filmu režiséra Ludvíka Ráži z roku 1993 nakonec našel v jeskyni Hospoda.

Jen o pár kilometrů dál se přitom o 12 let později s předením vlákna z kopřiv trápila další Bohunka, tentokrát v podání Marthy Issové. Ta klid na výrobu košil nalezla v jeskyni Kostelík poblíž Býčí skály. I ta se do hledáčku filmařů dostává pravidelně.

„Na Býčí skále se točí odnepaměti, jen v posledních letech se zde dělaly pohádky jako Sněžný drak, Kamenný klíč nebo třeba Tajemství dešťového pokladu. Točí se tu skoro každý rok, většinou to je za naší asistence, občas si sami i zahrajeme, někdy i přímo role jeskyňářů,“ potvrzuje šéf zdejší speleologické skupiny Jiří Svozil.

Filmařům a hercům nosili kyslíkové bomby

Prostředí Moravského krasu s více než tisícovkou jeskyní je pro filmaře atraktivní samo o sobě, výrazné skalní útvary Býčí skály, podzemní vodopády a neopakovatelné meandry Rudického propadání nebo skalní útvary zdejších Kolíbek ale patří k nejžádanějším lokalitám. I v Rudici se tak před kamery několikrát postavili také zdejší jeskyňáři.

Režisér Rudolf Růžička si je například už v roce 1975 vybral do snímku Nehoda, v němž v kulisách Kolíbek probíhá záchranná akce. „Zachraňovali jsme jeskyňáře uvězněného ve vydýchané prostoře, kvůli nedostatku kyslíku jsme mu tam ve filmu nosili kyslíkové bomby, zraněného jsme pak přenášeli i do sanitky, pěkně jsme se zpotili,“ popisuje rudický speleolog Alois Nejezchleb natáčení s Bronislavem Križanem v hlavní roli. Do akce se tehdy zapojil s kolegy z tehdejšího Speleologického klubu ČKD Blansko.

Filmově proslavené je i samotné Rudické propadání – místo, kde Jedovnický potok mizí v podzemí, aby se na povrchu objevil po zhruba třinácti kilometrech právě nedaleko Býčí skály. Vybral si je například Antonín Moskalyk pro seriál Četnické humoresky i Pavel Jandourek v Království potoků.

Ponor potoka učaroval režiséru Kryštofu Hanzlíkovi v dobrodružném rodinném filmu Tajemství dešťového pokladu. Zahrály si ale i další lokality, v pohádce Sněžný drak například kaplička svatého Antoníčka, v detektivce Jiřího Stracha Labyrint z roku 2013 zase pískovcový lom Seč, bar U Kohoutka nebo místní hřbitov.

Místní jsou pyšní

„Já sám mám asi nejraději historické drama Černá fortuna od Jiřího Vanýska, tam jsou záběry na skálu Slza v Rudickém propadání, kterou kopíruje vzrostlý strom,“ popisuje třiašedesátiletý speleolog. Sám má zdejší podzemní prostory prochozené křížem krážem, filmařům tak často dělá doprovod i před kamerou, Rudice a její okolí se totiž často objevují i v nejrůznějších dokumentech nebo naučných filmech.

Ve výčtu by se dalo pokračovat ještě dlouho, štáby si v malé větrné obci na kopci někdy doslova podávají dveře, i tak ale filmová natáčení mezi Rudickými budí vždy patřičnou pozornost. „Když zde projede auto České televize nebo kolona na natáčení, tak to ví celá dědina. A třeba když zde režisér Eugen Sokolovský mladší natáčel pohádku Sněžný drak, bylo tolik sněhu, že jsme jim museli prohrnout silnice, celá Rudice byla tehdy zaskládaná auty filmařů,“ popisuje průvodce v rudickém muzeu Větrný mlýn Jan Dobeš.

Právě tady návštěvníci najdou novou brožurku s mapkou Rudice a okolí, výčtem filmů, záběry z nich i přehledem míst, kde se natáčelo. Po stopách filmařů se tak může vydat kdokoliv. V muzeu je pak k vidění také zhruba půlhodinový sestřih záběrů z nejrůznějších pohádek a filmů zachycujících rudické reálie.

„Filmovou brožurkou chceme nalákat nové návštěvníky, každý rok se snažíme připravit něco nového také pro ty, kdo se k nám vrací. Navíc místní jsou na každé natáčení pyšní, že je jejich prostředí tak atraktivní,“ vysvětluje starosta Rudice a speleologzáchranář v jedné osobě Roman Šebela.