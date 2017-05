Kdo nevyužije blízkosti Rakouska k práci, je blázen, zní od hranic

Cesty za prací Kolik lidí z jednotlivých okresů dojíždí do zaměstnání: okres Brno-město

11 467 lidí , z toho do zahraničí 12,7 %; přímo do Rakouska vyjíždí 260 osob

, z toho do zahraničí 12,7 %; přímo do Rakouska vyjíždí 260 osob okres Brno-venkov

40 095 lidí , z toho do zahraničí 1,4 %

, z toho do zahraničí 1,4 % okres Břeclav

15 535 lidí , z toho do zahraničí 5,5 %; přímo do Rakouska z Břeclavi 113, Mikulova 85 a Valtic 36 osob

, z toho do zahraničí 5,5 %; přímo do Rakouska z Břeclavi 113, Mikulova 85 a Valtic 36 osob okres Hodonín

22 154 lidí , z toho do zahraničí 3,6 %

, z toho do zahraničí 3,6 % okres Znojmo

14 307 lidí, z toho do zahraničí 8,9 %; přímo do Rakouska vyjíždí ze Znojma 347, Hrušovan 66 a Hevlína 64 osob Zdroj: ČSÚ