Voliči jako „užiteční idioti“. Zelení před referendem ohrožují koalici

Zatímco aliance bude nabádat, aby lidé hlasovali pro modernizaci nádraží v centru, město se omezí na výlep informačních letáků a veřejné diskuse.

„Nebudeme Brňany vyzývat, aby přišli k referendu, dostanou jen základní informace,“ popsal primátor Petr Vokřál (ANO), na čem se shodly strany městské koalice.

Neutralitě, kterou vedení města preferuje, se ale vzepřela koaliční Strana zelených, jež spustila svoji vlastní informační kampaň.

Primátor to považuje za natolik nekorektní, že se podle něj chování zelených může stát další rozbuškou vztahů v koalici, která teprve před prázdninami zažehnala rozpad kvůli neshodám s lidovci. S tím zelení nesouhlasí.

„Jako jedna z mála stran jsme jasně v programu psali, kterou z poloh nádraží preferujeme. Nebudeme se tvářit, že jsme na to zapomněli, ale chceme aktivně vyzývat občany, aby se referenda zúčastnili,“ řekl náměstek primátora Martin Ander (SZ).

Zelení už léta prosazují modernizaci nádraží ve stávající poloze pod Petrovem podél ulice Nádražní.

Město platilo aktivisty

Radní v pondělí opět odmítli přispět aktivistům na kampaň z městského rozpočtu. A to jak spolku Brno+, jenž je pro odsun nádraží asi kilometr jižně od centra, tak i alianci, která prosazuje modernizaci ve stávající poloze.

Jak ale zjistila MF DNES, úsek náměstka Andera vyplatil dvěma koordinátorům kampaně aliance, Haně Sedalové a Václavovi Peclovi, na dohodu 140 tisíc korun z městského rozpočtu.

Každý z nich dostal od loňského prosince do letošního června 70 tisíc korun. A to za organizační práce kolem Brněnské ozvučné desky, což je diskusní platforma odborníků o plánování města.

Ander připustil, že oba dobře zná díky jejich činnosti v neziskových organizacích.

„Práci, kterou jsem potřeboval, jsou schopní zvládnout. Vybral jsem si je proto, že mají zkušenosti. Jejich angažmá kolem referenda nehrálo roli. Co dělají ve volném čase, mě nezajímá,“ řekl Ander.

Odmítl, že by tak město skrytě financovalo názor, který prosazuje Strana zelených. „To by bylo možné, pokud by šlo o fiktivní práce, ale to není tento případ,“ dodal.

Podle exnáměstka primátora Roberta Kotziana (ODS) ze spolku Brno+, jenž si od magistrátu vyžádal pracovní výkazy Sedalové a Pecla, je ale sporné, jakou práci dělali. Některé vykazované činnosti se totiž kryjí s pracovní náplní úředníků.

„Myslím, že to splňuje skutkové znaky podvodu. Je to podpora lidí, kteří koordinují kampaň aliance, z městských peněz,“ tvrdí Kotzian.

Poslední šance pro občany, tvrdí Ander

Náměstek Ander spojení s aktivisty odmítá. Podle komunikační kuchařky aliance, kterou pro kampaň před referendem vytvořila pro svoje vnitřní potřeby a MF DNES ji má k dispozici, je „spolupráce se Stranou zelených neoficiální, ale úzká“.

Podle kuchařky má Sedalová na starosti například rozesílání e-mailů či web, Pecl organizuje veřejné akce.

Aliance v ní také podrobně rozebírá, jak postupovat, aby přišlo hlasovat co nejvíc lidí a rozhodli se pro modernizaci nádraží v centru. V interní komunikaci, kterou má také MF DNES k dispozici, dokonce aktivisté mluví o tom, že „se strašně hodí užiteční idioti, kteří půjdou hlasovat proti nám - něžně je v tom podporujme“.

Pokud totiž k referendu nepřijde dost lidí, nebude výsledek platit.

Že zelení úzce spolupracují s aliancí, je patrné i z toho, že náměstek Ander novinářům přesně citoval fráze právě z instrukcí aliance. „Je to poslední šance pro občany, kdy se můžou zúčastnit rozhodování o tom, která varianta polohy nádraží bude zvolena,“ řekl.

Právě svérázné chování zelených, jež může ohrozit koalici, primátor Vokřál kritizuje.

„Byl bych rád, kdyby partneři dodržovali uzavřené koaliční smlouvy a dohody. Zbytek koalice se bude muset nějak postavit k tomu, že jedna ze stran si chce jet svoji kampaň k referendu. Zatím jsme nechtěli zvedat emoce, nekorektní chování jakéhokoliv partnera však může vést k dalším reakcím,“ prohlásil primátor.

Primátor se rozhodne na poslední chvíli

Zelení přitom měli už dvakrát ve vedení města namále. Hnutí ANO se podle informací MF DNES nelíbilo právě chování náměstka Andera.

Vedení města se ke kampani před referendem staví rezervovaně kvůli tomu, že ještě není hotová stěžejní studie proveditelnosti, kterou odborníci z ministerstva dopravy budou mít dopracovanou až za několik měsíců. A protože hlavním investorem modernizace nádraží je stát, bude záležet na tom, jakou variantu nastíní právě studie.

Proto také primátor odmítl říct, zda a jak bude v referendu hlasovat. „Rozhodnu se na poslední chvíli. Svůj postoj jsem ale schopen stvrdit při hlasování zastupitelstva o finální variantě, které bude někdy v polovině příštího roku po dokončení studie proveditelnosti,“ uvedl primátor.

S podporou konkrétní polohy nádraží váhá třeba také koaliční hnutí Žít Brno. Části jeho členů a příznivců se nelíbí znění otázek referenda. Všechny ostatní strany nechávají svoje vyjádření až na dobu, kdy bude známý výsledek studie.

Aby byl platný současný plebiscit, muselo by přijít nejméně 35 procent voličů a pro jednu z variant se vyslovit nejméně čtvrtina ze všech, tedy nejen z těch, kteří dorazí k urnám. Hlasování bude po oba dny krajských voleb - 7. a 8. října. Na dvě otázky o poloze nádraží a jak se má řešit jeho rekonstrukce, mohou lidé odpovídat pouze ano, nebo ne.