Rezidentní parkování v Brně drhne, městské části začínají couvat

K zavedení rezidentního parkování se původně přihlásilo jedenáct brněnských městských částí. Jako první jej magistrát chce spustit do konce letošního roku v historickém jádru Brna-střed. Následovat mají další oblasti této městské části, poté se měl postupně připojí i zbytek.

Zatímco vedení Brna-střed má jasno, že zavedení zpoplatněných parkovacích zón je nutné, ostatní starostové „berou zpátečku“ a nad novinkou spíš váhají.

„V této chvíli je naše stanovisko nerozhodné. Když jsme se k projektu před dvěma lety hlásili, předpokládali jsme, že touto dobou už budeme mít konkrétnější údaje. K dispozici ale nemáme vlastně nic,“ poznamenala starostka Komína Milada Blatná (Zelená pro Komín).

Starostovi Brna-sever Martinu Malečkovi (Sdružení občanů Lesné) se v poslední době množily připomínky od místních, kteří s plánovanou novinkou nesouhlasí. V červnovém vydání zdejšího zpravodaje je proto uklidňoval, že se rozhodně nemusejí obávat plošného zavedení rezidentního parkování.

Naopak, týkalo by se jen oblasti kolem Mendelovy univerzity v Černých Polích, kde především auta studentů zabírají místo rezidentům. A nejprve by si od místních stejně v anketě zjistil, jestli opravdu za podmínek navržených vedením města systém chtějí.

„V ostatních částech ale nemáme důvod o rezidentní parkování žádat. V Husovicích, na Lesné, v dalších oblastech Černých Polí nebo v Soběšicích není problém s tím, že by přespolní zabírali místa rezidentům. Přece jen jsme okrajová městská část,“ prohlásil Maleček.

Komín, Jundrov: Chybí záložní parkovací místa

Lidé, kteří své auto chtějí zaparkovat v blízkosti fakult Mendelovy univerzity v Zemědělské ulici, potvrzují, že najít tam místo není nic jednoduchého.

„Jezdím parkovat do Černopolní, protože okolí univerzity je obsypáno auty. Parkují tam studenti, pedagogové i lidé, kteří tam bydlí. Provozně ekonomická fakulta má sice nějaká místa v garážích pro zaměstnance, to ale situaci neřeší,“ posteskla si mluvčí fakulty Jitka Vanýsková.

Podobně jako v Brně-sever zvažují pouze vybranou část i v Komíně. Tam přichází v úvahu jedna nebo dvě ulice - Dělnická, kde zabírají místa rezidentům zaměstnanci a návštěvníci polikliniky, a sídliště v Absolonově ulici. „Jen nevím, kde pak tito lidé zaparkují, když nevzniklo žádné záložní parkoviště,“ poukázala starostka Blatná na další problém spojený se systémem rezidentního parkování.

Plánovaná záchytná parkoviště typu park and ride, na nichž by lidé nechali svá auta a dál se po městě pohybovali městskou hromadnou dopravou, totiž chybí. Zatím vzniklo jen jedno u Ústředního hřbitova.

Ze stejného důvodu se starostka Jundrova Ivana Fajnorová (Zelená pro náš Jundrov) domnívá, že na následujícím zastupitelstvu dokonce odhlasují odstoupení od projektu.

„Prvotně jsme se rozhodli zapojit s tím, že nejdříve k tomu musí být vhodné podmínky, například dostatek parkovacích míst. Teď sice chystáme parkovací dům, ale pořád to nebude stačit. Zavést v Jundrově rezidentní parkování tak nemá příliš cenu,“ sdělila Fajnorová.

Bohunice: Pokud, tak plošně, a jen ve večerních hodinách

Skeptický je i starosta Bohunic Antonín Crha (KDU-ČSL). V této městské části je sice problém s nedostatkem míst pro auta velký, podle něj je však rezidentní parkování natolik zásadní, že by o něm místní měli taktéž hlasovat. „Ideální by bylo, kdyby se v roce 2019 s volbami do Evropského parlamentu uskutečnilo referendum,“ navrhl vlastní řešení Crha.

Pokud by se místní rozhodli, že systém chtějí, navrhoval by jeho zavedení od 19 do 7 hodin. Na celé Bohunice by se měl vztahovat jednotný režim, výjimku by dostala jen Fakultní nemocnice Brno a kampus Masarykovy univerzity.

Pouze ve večerních hodinách by systém fungoval také ve Starém Lískovci. Místnímu starostovi Vladanu Krásnému (ODS) se ale nelíbí navržený ceník, jejž vedení města před časem zveřejnilo pro Brno-střed. Podle něj rezident za jedno auto zaplatí 900 korun, za každé další desetinásobek.

„Do chytrého rezidentního parkování máme zájem se zapojit. Do takového, co zatím představil magistrát, ale rozhodně ne,“ zkritizoval návrh Krásný.

Výtky starostů směřují především k náměstkovi primátora pro dopravu Matěji Hollanovi (Žít Brno). Ten se s nimi sejde ve čtvrtek. Obě strany doufají, že si vše vyjasní.