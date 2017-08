Z majitelů nových domků jsou rukojmí. Stavba kvůli hádce firem stojí

Když se letos v březnu Romana Vránová, matka dvou malých dětí, dozvěděla o stavbě řadových rodinných domků v Holasicích jižně od Brna, nezaváhala.

„Konečně se mi splní sen. Budu mít vlastní domeček se zahrádkou,“ řekla si prý a šla do toho. Za stavbu v celkové hodnotě čtyři miliony korun zaplatila sto tisíc jako rezervaci, prodala čtyřpokojový byt v paneláku v Bohunicích a už se těšila na stěhování. Teď má ale hlavu plnou starostí.

Stavba zamrzla v posledním stadiu. Původně partnerské firmy Hasan & Sons a ZR Group, které domky stavěly, se rozhádaly a jedna druhé zablokovala převod nemovitostí na katastru. Desítky lidí se tak ocitly v patové situaci.

„Zbývá dokončit elektřinu, podlahy a dodělat kuchyňskou linku, ale nic se neděje. Jsem z toho zoufalá, protože už bych se měla vystěhovat z původního bydlení. Lidem, kteří můj byt koupili, končí podnájem a pro všechny je to velmi nepříjemné,“ popsala Vránová.

Nemá ale jinou volbu než čekat, jak spor firem skončí. A není sama, stejný problém mají takřka všichni zájemci o nové bydlení. V holasické lokalitě Čtvrtě má totiž stát celkem 64 patrových domů s obytnou plochou kolem 110 metrů čtverečních, malou zahrádkou a parkovacím stáním.

Zhruba půlka je dokončená a další rozestavěné. Několik rodin na místě bydlí, ale do svého domova se nemohou trvale přihlásit.

V případě sporu banky peníze nepustí

„Prodali jsme byt, tam už nemůžeme být hlášení. Obec nám slíbila pomoc,“ podotkl Jan Spáčil, jenž od konce května žije s rodinou v jednom z mála obydlených domků. „S developerem máme zatím dohodu, že tu můžeme bydlet na vlastní náklady, ale jinak jsme v nejistotě, co bude. Máme obavu, aby to nemělo dopad na úvěr,“ dodal.

Podle prokuristy brněnské společnosti ZR Group Romana Klimuse jde o čistě obchodní spor.

„Firma Hasan & Sons používá lidi jako rukojmí, aby nás dostala, kam potřebuje. Zažalovali nás a na katastru nechali umístit plombu ve chvíli, kdy jsme chtěli začít domy převádět na jejich nové majitele. Lidé mají předjednané hypotéky, ale pokud je tam vyznačený spor, banka peníze prostě nepustí,“ poznamenal Klimus.

Právní zástupce pražské firmy Hasans & Sons Andrej Vacík to ale vidí jinak. „Dluží nám peníze za koupi projektu, který jsme jim prodali. Snažili jsme se s nimi dohodnout, ale nepovedlo se. Tohle je až ta poslední pojistka,“ uvedl Vacík. „Pro nás je věc zcela jasná. Prodali jsme jim část závodu i s pozemky za 85 milionů korun, nedoplatili nám 16 milionů, takže jsme se rozhodli odstoupit od smlouvy,“ zdůvodnil postup firmy.

Také podle něj je situace velmi nepříjemná právě kvůli dopadu sporu na lidi, kteří si domky kupují. „Budeme rádi, když se vše co nejdříve vyřeší. Dokonce už ani nechceme ten nedoplatek. Ať nám dají zpět pozemky, a to, co nám zaplatili, jsme připraveni po odečtení nákladů vrátit,“ dodal Vacík.

Soud o pozemcích rozhodne v říjnu

Současný stav trvá od 1. června. Lidé se přitom měli přestěhovat v průběhu léta a podzimu. Původní partneři se v listopadu loňského roku dohodli, že firma ZR Group koupí od svého společníka projekt i s pozemky za zmiňovaných 85 milionů korun. Hotově zaplatí 31 milionů a zbytek z úvěru, který poskytne banka.

„Asi po půl roce si vzpomněli, že nedostali zaplaceno vše a že po nás chtějí ještě 16 milionů. Podle nás jim ale ty peníze nepatří. Jde o část nevyčerpaného úvěru, který my přebíráme smlouvou na sebe a budeme splácet. Je to čistě naše věc, na kterou doplatí lidé, kteří s tím nemají nic společného,“ reagoval Klimus.

Podle něj nejde jen o 34 již postavených domů, ale o celý projekt. „Dvě třetiny ze 64 domů, které tam mají vzniknout, je prodaných, takže těch se to týká také. Nám se jako investorům velmi zkomplikovala situace. Pokud chceme dál stavět, nemůžeme čerpat úvěr a musíme vše financovat ze svého,“ doplnil Klimus.

O tom, komu pozemky i s tím, co je na nich, patří, má Okresní soud Brno-venkov rozhodnout 2. října. Ale ani pak není jasné, jestli kauza opravdu skončí, protože obě strany se mohou odvolávat.

Problémy s popelnicemi i trvalým pobytem

O problém navíc mají i Holasice. „Lidé mi volají a ptají se, co mají dělat, že potřebují popelnice, nevědí, kam se mají přihlásit k trvalému pobytu. Snažím se jim pomoci a nabídnout odvoz odpadu do našeho sběrného dvora,“ popisuje starostka Holasic Lenka Ungrová (SNK).

„Co se týče trvalého pobytu, zatím můžeme nabídnout maximálně ohlašovnu na obecním úřadě, ale to je řešení pro bezdomovce,“ podotkla Ungrová.

A to není všechno. „Obec v místě potřebuje dokončit osvětlení, vyřešit silnice a chodníky a další věci spjaté se vznikem prakticky nové čtvrti. Navíc nechce mít na svém katastru nezkolaudované domy, což má dopad i na obecní kasu,“ doplnil advokát Zdeněk Joukl, jenž obec právně zastupuje.

Po prázdninách se navíc lidem rýsují další komplikace. „Syny jsem už přihlásila do školy a školky v Holasicích, takže je tam každé ráno budu vozit z Brna, odjedu do práce a odpoledne je pojedu vyzvednout. Jsem s nimi sama, takže nevím, jak to budu zvládat,“ popisuje nadcházející nepříjemnosti jedna z budoucích majitelek domů Romana Vránová.