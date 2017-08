Zastupitel volal hlídku na černošský pár. Dělejte to taky, vyzval na webu

Sedlačík (Řád národa) si cizinců všiml o víkendu, když projížděl městem. „Šel jsem samozřejmě za nimi a ptal jsem se urostlého černocha, co tu dělají, odkud jsou a jestli jsou muslimové. Jeho manželka se zděsila. Nechápu proč, ale zároveň nechápu lidi, kteří si jich nevšímají a pomalu si zvykají,“ podivuje se Sedlačík na svém Facebooku.

Tvrdí, že jednal kvůli strachu o svou rodinu. „Pán říkal, že přijel z Německa a narodil se v Nigérii. Mluvil lámanou angličtinou. To mně připadalo divné,“ uvedl dále hodonínský zastupitel.

A tak zavolal městskou policii, aby je legitimovala. Ostatní prostřednictvím sociálních sítí burcuje ke stejnému kroku. „Žádám všechny občany. Nebuďte připos...., využijte svého práva a využijte toho, že máme městskou i státní policii, která má přeci pomáhat a chránit!“ vzkázal Sedlačík.

Ředitel Městské policie Hodonín Jindřich Vašíček potvrdil, že strážníci oznámení o víkendu obdrželi. Podle jeho slov ale hlídka nemůže legitimovat lidi jen kvůli tomu, že jsou cizinci.

„Pan Sedlačík volal i mně. Hlídku jsme na místo vyslali, ale dotyčné osoby strážníci nenašli. Nicméně ověřovat totožnost můžeme třeba u lidí, kteří porušují vyhlášku. Mezi takové důvody nepatří fakt, že se někdo prochází po městě,“ konstatoval Vašíček.

Zavání to lehkým rasismem, míní současný místostarosta

Podle hodonínského místostarosty Ladislava Ambrozka (KDU-ČSL) takové jednání zavání lehkým rasismem.

„Důvodem k volání policie přece není, když potkám někoho, kdo se tváří a mluví jinak. Není na místě v každém návštěvníkovi Hodonína vidět potenciálního nepřítele,“ říká Ambrozek.

Za nestandardní považuje chování hodonínského zastupitele i Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv. Podle jejích slov má ještě větší váhu, pokud se tak zachová představitel veřejné moci.

„V zákonech o policii je dané, za jakých podmínek smí kontrolovat totožnost. Třeba když osoba, která se pohybuje po ulici, je podobná někomu hledanému. V tomto případě šlo ale zjevně jen o nějakou šikanu,“ podotkla Candigliota.

Sama se dostala do podobné situace, když cestovala vlakem z Břeclavi do Brna. Do jejího kupé vstoupili policisté a požadovali doklady totožnosti. Svoji žádost zdůvodnili pouze tím, že jde o „běžnou policejní kontrolu“.

Candigliota se odmítla legitimovat a strávila proto dvě hodiny na služebně. Sporem se nyní zabývá Ústavní soud (psali jsme zde).