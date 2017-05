Majiteli „umělecky“ odříznutého betonového řopíku teď hrozí pokuta

Student bunkr rozřízl diamantovým lanem za účelem zpracování studentského projektu, aby ukázal jeho konstrukci (psali jsme o tom zde). Sklidil za to však kritiku hnutí První republika se sídlem v Liberci, které se hlásí k odkazu husitů, legionářů a k období předválečného Československa (více můžete číst zde).

„Byli jsme na místě a vyhodnotili to jako nepovolený zásah do evidované stavby, takže se jedná o přestupek,“ řekla Marie Mynaříková, vedoucí vranovského stavebního úřadu, pod který Vratěnín spadá.

Zatím ale neví, jaký postih úřad zvolí a jestli k němu vůbec přistoupí. „Jde o velmi neobvyklý případ, takže se nechceme unáhlit,“ poznamenala. Úřad má ze zákona na rozhodnutí 30 dní, ale vzhledem k šetření na místě se lhůta možná o něco protáhne.

Majitel řopíku Jaroslav Zelinka je po jednání se stavebním úřadem v rozpacích. „Podle mě jednají pod tlakem médií. Mohl bych najít dost příkladů, kdy si lidé zvětšili chatu, upravili garáž nebo bazén na zahradě bez stavebního povolení, a nic se neděje,“ podotkl Zelinka.

Zároveň však připustil, že pokud bude pokuta pouze symbolická, je ochotný ji zaplatit. „Asi jsem to nedomyslel. Nenapadlo mě, že bych měl v takovém případě žádat o povolení. Jsem ale majitel a beru odpovědnost za to, co se stalo. Pokud by to ale mělo být nějaké exemplární potrestání, budu se bránit a odvolám se,“ poznamenal.

Výtvarníka Bělicu přesto i nadále podporuje. „Pořád si myslím, že šlo o dobrý nápad a že se tím o stavby podobného typu vzbudil zájem. Předtím jsem tam zavítal několikrát a nikoho nepotkal, teď se tam lidé stavují,“ dodal Zelinka.

V nejbližší době by k řopíku měly přibýt cedule s vysvětlením. Dodají je lidé z Klubu vojenské historie Roto Chvalovice a právě Ondřej Bělica. Ti první vysvětlí, co bylo pohraniční opevnění a jakou mělo roli v období první republiky. Výtvarník zase objasní umělecký záměr Bunker Kunst a možnosti nového využití opuštěných pevnůstek v krajině. Jeho čin před dvěma týdny sklidil na internetu spoustu kritiky především od lidí z klubů vojenské historie, naopak škola se za svého studenta postavila.