Raskeni v ókeju, ale se šropálama a jungšálama je to těžké levingston

Hantec na něho vyhópl už kolem járu devatenáct kol a sedm a půl pětky, kdy přelóskal stořku známého baviča a siláka Franty Kocórka Jak zkalil Žanek Husuj v pakostnici. Ta mu doslova vzala luft. Fčil patří Žanek Hlaváčkuj k névětčím šiřitelům tehoto spešl brněnskýho hanteca.

„Je jasná válka, že dělám, co můžu. Békám v hantecu, melduju v hantecu do rádija a dokonca v hantecu šrajbčím i bichle. Vosm kósků. Fčil bušim na devátým, hókám temu Půl kila vodstínů hantecu,“ hlásí Žany.

Vařijou fčil vo hantec kalósci těžké interes, nebo je to spíš levingston?

Raskeni a starší borci vo hantec jakž takž interes majó, hantýrovali jím v járech, kdy chodili po spářkách a balili kocóry. Ale se šropálama a jungšálama je to těžké levingston. Nemajó se s ním jak popasovat. Fůra véšplechtů je skopčáckéch nebo prostě je to jen žonglovačka se slovama, nad kteró se musí přeméšlet. A to voni só líný nebo ani někerý výrazy nekóřijó. Vonehdá sem jungšálům meldoval něco vo bakelitech, kerý se somrujó na šífech do Evropy přes lóžu a nebyla žádná vodezva. Totiž mlaďoši negómali, co je bakelit, natož jakó barvu měly vypínače a zásufky z něho ufachčený.

Helfne propagačce hantecu třeba KKRD Boys na Ksichtě, kde sajtna hrne textůfky plný hůlek, mošen a lupačky a jungšáli só z nich těžce na haluzi?

To je naprosto špicová sajtna borců, hercnařů, kerý tu hantec káru svým způsobem tlačijó dál. Já jim moc fandim. I když sami se vod hanteca lehce dištancujó, přesto z něj vycházijó a obohacujó svůj slang vo novodurový tvary, kolikrát šmrncnutý angličtinó a vůbec výrazama přímo z dneška. A to je lajvont, páč každé jazyk se vyvíjí, jinak by byl tuhé. A to hantec nikdy nebyl. Jenom těch výrazů, co vygómali Franta Kocórků, Radek Rettegy, Čiča Jelínek, Polcmen ze Synkop a sajtna vokolo v sedmdesátéch jařinách. A jejich výrazy jako „vykropit hrobku“ nebo „flusnót do gramca“ taky nebyly zrovna slušňácký. Prostě hantec se vyvíjí, kalósci krapet přitvrzujó, ale gómu, že je to v rychtyku. Ostatně v bedně ani u inkóstů se tak meldovat nebude, tak co. Do palerma a na spářky je to v ókeju.

Je v ókeju i to, když se hantec vobjeví v reklamách?

Firmy se snažijó zaujmót za každó cenu. To celkem gómu, ale levandula je, že kolikrát nepočítajó s cílovó skupinó boříků a koc. Takže reklama na škopek ze štatlu je v ókeju, ale splašit hantecovó kampaní seriózní voliče je těžký šlápnutí do hnědky.

Nemáš náhodó tušimice, že lidi hantec spíš kazijou, než aby jim vařili jako za staréch jařin?

Já su hodně v ókeju. Je tady fůra vlivů, v bedně furt frčí ta práglovská čeština, ve štatlu só Čoboli, Úkáčka, lektorský angliny a jinéch jazyků, lidi z teho majó bordel v řepě. Furt vopakuju: Musíme se smířit s tem, že se hantec bude vyvíjet a nebude furt sténé. Vyšel z plotny, ale plotňáckéch výrazů i v tech járech před velkým kotrmelcem fest ubylo a byly nahrazený hantýrkovéma nebo byly zapomenutý. Za všechny třeba baumál.

Takže de furt dopředu?

Jasná válka, jako každé jiné hantec. Ale třeba flétna je výraz pro občanku od plotny do fčil.

Só v hantecu vůbec nějaký novodurový války?

Dycky je sosal. Třeba nedávno vygómali nealkoholický pivo. To snad ani za bolša nebylo. Je to vlastně takové šméčkové škopek. Borci v palušách mu začali hókat zbabělec. Fčil se třeba mobilu, keré taky nebyl, hóká kól a logicky domluva zní:,,Večer mně kólni.“ Před revolucó mobil nebyl, to sme si jen „házeli drát“. Taky nám tehdy pivonoš máznul škopek na ponk, včil hodí pivko, čechr, desinu, penaltu, polotuk, píví na tejbl. Do štrycle se dostávajó novodur výrazy hlavně v sajtně sténě staréch borců a koc v hokně nebo v bódě. Jako třeba ten nešťastné hlavas nebo hlavák, což je typicky cajzlovské výraz pro rolu, nádr nebo roládu a v našem štatlu nemá co dělat.

Z jakéch jinéch válek se novodurový slova do hantecu dostávajó? A jak se třeba hóká Joštovýmu na hajtře, rakům na Svoboďáku nebo primátorskýmu?

Ze startu de vo výrazy z běžnýho lajfu, hokny, knajpy, rande. Artefaktům jako třeba Joštovi na hajtře sem zatím slyšel hókat kuňafa, což je kříženec koňa s žirafou, raci só, jasné vál, hůlka na frajplacu. Primátorské by mohl bét logicky fíra štatlu, ale toto je fakt už jen moja fabulaca.

Jaká je podle tebe budócnost hanteca?

Hantec se sichr změní, ale jestli zakalí, nebo ne, záleží fakt jen na hrdosti novéch mladéch Brňáků, jestli si uvědomijó to, jak je betálné, origoš a jaká je s ním čurina. Takové slang už u nás nikde nefrčí. A hlavně s hantecem je lajf větčí lochec. Hantec je životní filozofija, jak vykévat s habaďůrama všedního dňa.