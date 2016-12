Lidé preferují horší plat za práci poblíž, tvrdí expert na personalistiku

Je situace na jižní Moravě něčím specifická?

Trh práce je zde velmi nerovnoměrně rozložený. Průmysl se soustředí do průmyslových zón, kde jsou pobídky a infrastruktura. To ale umocňuje boj o zaměstnance, vytváří se tak dokonalá konkurence. V jedné ulici je několik velkých zaměstnavatelů a lidé vědí, co se děje okolo. Když má někdo krizi, musí trochu zvýšit platy, ostatní to brzy musí dorovnat.

To je pro zaměstnance výhodné.

Ano, zejména kolem Brna je větší tlak na růst mezd než v jiných částech regionu. Víme o firmě, která skokově zvedla mzdy dokonce o třicet procent, aby nepřišla o lidi.

Jiří Halbrštát ze společnosti ManpowerGroup.

Jak je to jinde na jižní Moravě?

Tam takový tlak není. Brněnská čísla hodně zkreslují třeba průměrný plat v kraji. Navíc se ukazuje, že lidem se chce stále méně dojíždět za prací. Aktuální trend je, že se začínají dívat na klidně i horší nabídky poblíž domova, aby měli víc volného času. Ukazuje se také, že nejsou ochotní dělat za málo peněz těžkou práci na směny.

Proto mají zaměstnavatelé takový problém najít vhodné lidi? Mnohde najímají zahraniční pracovníky.

Práce na směny, a hlavně ty noční, to je největší strašák všech. Je těžké sladit životní rytmus a rodinný život, vše musí být striktně zorganizované. Jakmile firma při navyšování výrobní kapacity zavádí noční směnu, lidé začínají takovou práci okamžitě odmítat.

Co nastane po Novém roce?

Dojde ke zklidnění, firmy se budou soustředit na přeorganizování výroby. Musí reagovat na realitu, že pracovníci nejsou tak lehce k mání, vsadit na automatizaci, rozdělit výrobu do více lokalit.

Jak by toho měli využít zaměstnanci, aby našli práci snů s ideálními podmínkami?

Určitě si nastavit profil na pracovních portálech, upravit životopis, aby fungoval jako prodejní leták a dobře ukazoval dovednosti a zkušenosti. A nebát se oslovit známé. Asi 70 procent míst se i dnes obsadí na osobní doporučení. Šéf se zeptá, zda někdo nezná někoho šikovného. Neměli by se bát zjistit si zpětnou vazbu, když v konkurzu neuspějí, aby věděli, co zlepšit.

Zpětná vazba je problém. Firmy většinou ani neodpoví, zda jim došly podklady, natož aby vysvětlovaly důvod nepřijetí.

Je pravda, že firmy si stěžují, že nemají lidi, avšak nechovají se k nim úplně slušně, mnohdy ani neodpoví. Lidé pak mají špatnou zkušenost. Je to velmi krátkozraké, rychle se rozkřikne, když se někdo k zaměstnancům neumí chovat.