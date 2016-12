Cyklověž i stadiony. Jihomoravská města se při budování nebojí schodků

Víc peněz než letos budou v roce 2017 utrácet města na jihu Moravy. I schodkové rozpočty prošly schvalováním v podstatě hladce. Politici už tak mají jasno o konkrétních projektech, do kterých příští rok investují z městských pokladen.

1 Vyškov postaví stadion

Starý zimní stadion ve Vyškově půjde k zemi a místo něj začne růst nový. Město za něj zaplatí 140 milionů. Právě výstavba nového stánku pro zimní sporty bude největší investicí v příštím roce. Jeho součástí bude i restaurace s kuchyní, prostory pro fitness a šatny pro hokej, volejbal, tenis a fotbal.

„Začátkem roku bychom chtěli firmě předat staveniště. Ta se následně pustí do demoličních prací a během roku na místě starého zimního stadionu vyroste nový. Věřím, že ještě před koncem roku 2017 budou Vyškované mít možnost stadion navštívit a vyzkoušet jeho led,“ tvrdí starosta města Karel Goldemund (ČSSD).

Částka 140 milionů na zimní stadion ale ve vyškovském rozpočtu není, v rezervě je pro příští rok zhruba třetina. Radnice proto bude výstavbu postupně splácet. „Splácení částky začne v roce 2018,“ přiblížila mluvčí vyškovské radnice Dana Ryšánková.

Vyškov pro příští rok plánuje například i opravu Masarykova náměstí. „Oprava bude probíhat ve dvou etapách, v roce 2017 a 2018, a bude navazovat na rekonstrukci plynovodních sítí,“ podotkla Ryšánková.

2 Znojmo myslí na stárnoucí

Více než 2,5krát vzrostou ve Znojmě výdaje na sociální služby. „Populace stárne a poptávka po sociálních službách neustále roste. Proto jsme nově do rozpočtu zahrnuli navíc další výdaje na sociální služby ve výši 17 milionů korun, které nám umožní provozovat je na potřebné úrovni,“ zdůvodnil starosta Vlastimil Gabrhel (ČSSD).

Nejvýznamnější investicí bude v příštím roce vybudování inženýrských sítí v areálu bývalého pivovaru, který se má podle plánu stát jedním z nových společenských center města. Město také počítá s pořízením ekologicky šetrných autobusů. Chce na to získat dotace z Evropské unie.

Znojmo má ve svém rozpočtu vyčleněny i investiční prostředky na první etapu nového veřejného osvětlení, úspornějšího a ohleduplnějšího k životnímu prostředí.

Zbylé investiční prostředky město využije k opravě a rekonstrukci historických památek – například na další opravu hradu, zpřístupnění věží v Kapucínské zahradě či další etapu výměny oken v Louckém klášteře.

3 Břeclav čeká výměna semaforů

S vysokým schodkem ve výši 99 milionů korun bude příští rok hospodařit Břeclav. Schodek zaplatí z přebytku z minulých let i z výhodného úvěru, který si město vzalo v loňském roce.

V příštím roce chce opravit chátrající smuteční obřadní síň a rozšířit městský hřbitov. Také se připravuje investice do asfaltových povrchů na korunách hrází kolem řeky Dyje. Část vznikne v návaznosti na protipovodňová opatření, která tam staví Povodí Moravy, další část pak na protějším břehu. Hráze tak budou upravené pro cykloturistiku a zároveň nabídnou domácím cyklistům alternativu k dopravně vytíženému průtahu městem.

Už v lednu se začne stavět dlouho žádané parkoviště u nemocnice a rozšíří se i počet parkovacích míst na bývalém autobusovém nádraží. Na jaře pak město začne s výměnou zastaralých semaforů, která by měla ulevit průtahu městem od kolon. „Nebude to všelék, ale nové semafory by měly zlepšit průjezdnost o 10 až 15 procent,“ míní místostarosta Svatopluk Pěček (ANO).

4 Hodonín finišuje s bazénem

S nejvyšším schodkem za poslední dvě volební období počítá rozpočet Hodonína. Deficit ve výši 130 milionů je ale způsoben především tím, že část letošních investic se přesunuje do dalšího roku, a měl by se tak splatit z přebytku z minulých let. Mezi takové investice patří třeba modernizace krytého bazénu, stavba komunitního domu seniorů nebo oprava Erbenovy ulice.

Vedení Hodonína počítá i s novými investičními akcemi. Například s opravou zdevastované správní budovy na hřbitově nebo výstavbou vytouženého parkoviště v Družstevní ulici. Finančně se bude podílet i na přestavbě hasičské zbrojnice zřizované krajem. Hodonínští se dočkají nového bufetu v zoo či cyklověže u nádraží, kde budou místní lidé bezpečně parkovat svá kola.

V příštím roce to bude zřejmě naposled, co bude město moci počítat s příjmy z hazardu. Ten totiž začíná od Vánoc regulovat nově schválená městská vyhláška, jež v katastru Hodonína zakazuje herny a povoluje jen kasina s přísnějšími pravidly.

„Dle našeho názoru bude dopad této vyhlášky v roce 2017 téměř nulový. Projeví se teprve v letech následujících. Nyní je však složité odhadnout, v jaké výši,“ uvedla mluvčí radnice Hana Rakusová.

5 Blansko zbaví stadion čpavku

Také v Blansku budou investovat do zimního stadionu. Vyměnit by se po 40 letech provozu měla technologie chlazení. Stadion jako poslední v kraji dosud používá toxický čpavek. Z plánovaných 38 milionů korun na modernizaci a vybudování sněžné jámy by měla pokrýt zhruba 26 milionů dotace.

Hned kousek od kluziště chce město přestavět také ubytovnu vedle sportovní haly ASK. Z ní by se mělo stát zázemí pro atlety a sportovní kluby.

„Rádi bychom zmodernizovali celý Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, je zde v těsném sousedství zimní stadion, kryté lázně, atletický ovál i fotbalové hřiště, sportovní hala a nově i hřiště s umělou trávou, je to ideální zázemí. Naší snahou je sem dostat kluby z ostatních měst a zřídit něco podobného, jako je například středisko sportu v Nymburce,“ plánuje starosta Blanska Ivo Polák (ČSSD).

Ani další velká investice se neobejde bez dotací, v plánu je první z pěti etap regenerace sídliště Zborovce. Dokončit by se měl také park Dukla na místě zbouraného hotelu v centru města. V parku na jaře přibude kavárna, dokončit se má i osazení zeleně a mobiliáře.

Vedení města také slibuje například novou cyklostezku u autobusového nádraží, zaplatí i čtyřmilionovou přípravu projektové dokumentace k mostu, který má překlenout železniční trať a zabránit tak každodenním zácpám u vlakové zastávky v centru města.