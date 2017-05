Růžový tank přetírali na zeleno. Uznává se tím ruský vliv v ČR, říká Černý

„Jde nám o vyjádření nesouhlasu s tím, aby tento kus historické techniky, který byl od června 1945 součástí piety pomníku připomínajícího více než 150 tisíc padlých rudoarmějců při osvobozování Československa, byl zneužíván pro něj nedůstojnou růžovou barvou,“ argumentovali členové vojenského klubu.

Rozhodli se proto tanku vrátit jeho původní zelenou barvu. „Ze strany dnešní demokratické moci nám za to ale na rozdíl od různých Černých, Kocábů a Ztohovnařů hrozí neúměrné postihy. Proto pořádáme tento happening na vyjádření nesouhlasu s dehonestující růžovou barvou tohoto tanku,“ vysvětlovali proruští aktivisté.

Ačkoliv k samotnému přemalování se odhodlávali dost váhavě, nakonec se do něj pustili. „Chce si to někdo vyzkoušet, je to úžasný pocit,“ vyzývali kolemjdoucí. Tři z účastníků nakonec zadržela policie. „Na služebně podali vysvětlení. Žádná škoda nevznikla, ale případem se dál zabýváme,“ potvrdil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Podle Černého je zelený tank symbolem ruské okupace

Autor díla David Černý řekl, že po 25 letech se v podstatě legitimizuje ruský vliv a uznává ruský nárok na tuto zemi. „To je pro mě symbol, že to chce někdo přetřít zpátky na zelenou. Na zelenou barvu, která tomu tanku patřila, neboť ten tank byl opravdu symbolem okupačních vojsk a ničím jiným,“ uvedl umělec.

Podle členů vojenského klubu je jimi použitá zelená barva vodou omyvatelná a po návratu tanku do Vojenského technického muzea Lešany jej jsou připraveni uvést do původního stavu.

Jde tak o další incident v souvislosti s růžovým tankem v řadě. V čtvrtek večer jej skupina lidí překryla modrou plachtou s nápisem Slušní lidé. Další mladík si zase chtěl na tanku pořídit selfie, ale spadl a poranil si hlavu.

Tank kdysi stál v Praze na Smíchově jako připomínka osvobození hlavního města Rudou armádou. V roce 1991 se tehdejší student pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové David Černý rozhodl, že jej natře narůžovo. Po vrácení do původního stavu jej znovu natřela růžovou barvou skupina poslanců Federálního shromáždění.