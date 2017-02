O násadu od krumpáče přišel, tak vytasil mačety, říká obžaloba o cizinci

U Krajského soudu v Brně teď muži za těžké ublížení na zdraví a pokus o vraždu hrozí až dvacetiletý pobyt ve vězení.

S Jaroslavem R. se znal Švačuk asi 12 let a nikdy spolu neměli konflikty. Když se ale muž pocházející z Ukrajiny loni 28. června dozvěděl, že se o něm jeho dvaašedesátiletý známý vyjadřuje nelichotivě, rozzlobil se. Za mužem, který také bydlel na ubytovně v Říčanech na Brněnsku, si to vyrazil vyříkat.

„Zaklepal jsem na jeho pokoj a chtěl jsem vědět, proč mi pořád nadává, když jsem mu nic neudělal. On ale neodpověděl a chtěl zavřít dveře. Tak jsem ho chytil, on chtěl někam volat, tak jsem mu vzal telefon a trochu jsme se přetahovali,“ popisoval Švačuk před soudem začátek incidentu.

Pak odešel do místní hospody U Pytlíka, zatímco napadený šel vše oznámit na úřad. Poté skončil ve stejné hospodě jen o stůl vedle. Společnost mu dělal jeho kamarád, jednatřicetiletý Radek B. Ten se následně rozhodl, že napadeného muže doprovodí zpět na ubytovnu, protože se bál dalšího Švačukova útoku.

Klečel na mně a dusil mě, tvrdí Švačuk o sokovi

Na tom, co následovalo, se zúčastnění nedokáží shodnout. Dílem zřejmě proto, že všichni tři po zbytek večera zapíjeli piva panáky, i když připustili jen jednoho až dva.

Podle Švačuka jej dvojice na ubytovně před půlnocí napadla a on se pouze bránil. A pro násadu od krumpáče na svůj pokoj vyrazil až poté, co na něm 135 kilogramů vážící Radek B. na chodbě klečel a dusil ho. „Volal jsem o pomoc, kašlal jsem a byl jsem v šoku. Bál jsem se, že mě udusí,“ popisoval.

Proč se neschoval v pokoji, ale s násadou opět vyběhl bojovat na chodbu, vysvětlit nedokázal. Útokům už se ale podle svých slov jen bránil, Radek B. mu totiž násadu vzal a honil ho s ní.

„Volal na mě, ať utíkám, že když mě dohoní, vystřelí mi mozek z hlavy,“ líčil Švačuk v soudní síni, kam dorazil s eskortou z vazební věznice v Brně-Bohunicích.

Vyšetřovatelé i státní zástupce ale došli k jinému závěru. Agresorem podle nich byl sám Švačuk

Useknu ti hlavu, volal prý s mačetami v rukou

„Obžalovaný udeřil na chodbě ubytovny Jaroslava R. opakovaně zezadu do oblasti hrudníku a pravého bérce. Když mu Radek B. vytrhl násadu z rukou, aby mu zabránil v dalším útoku, opatřil si dvě mačety s čepelí o délce 46 a 60 centimetrů a snažil se Radka B. udeřit před ubytovnou do hlavy,“ popisoval před soudem státní zástupce Ivan Hrazdira.

„Jen dílem náhody mu nezpůsobil těžké poranění mozku nebo smrtelné zranění,“ dodal.

Starší napadený skončil se zlomeninou bérce a zraněnými žebry. Mladší Radek B. první ránu vykryl násadou od krumpáče, druhá mu rozsekla lebku a má po ní sedmicentimetrovou jizvu.

„Po napadení násadou od krumpáče šel Jaroslav R. do vesnice zavolat policii, já jsem čekal před ubytovnou, Švačuka jsem nikde neviděl. Pak vyběhl ze dveří ubytovny s mačetami v ruce a křičel: ‚Já tě zabiju, useknu ti hlavu!‘ Já se bránil tou násadou,“ líčil Radek B.

„Když mě zasáhl, utekl jsem do tmy a lehl jsem si do metr vysoké trávy. Slyšel jsem, jak mě hledá, pak jsem asi omdlel. Zpětně jsem rád, že jsem to vůbec přežil a že má moje dcera tátu,“ dodal na dotaz senátu.

Jen jsem se bránil, trvá na svém obžalovaný

Že by kdy měl nějaké mačety, natož s nimi někoho napadl, ale Švačuk u soudu razantně popíral. Prázdné obaly od nich, které u něj policisté našli, prý našel dávno před incidentem na chodbě ubytovny v krabici.

Kde se objevila sečná rána na jeho vlastní násadě od krumpáče, však vysvětlil nedokázal. Ani to, že na něm den po incidentu soudní znalec nenašel žádné pohmožděniny a stopy po škrcení.

„Já jsem nikoho zranit nechtěl, natož zabít, jen jsem se bránil,“ opakoval muž z Ukrajiny, který od roku 2000 žije v České republice a se dvěma ženami zde má celkem tři děti.

Soud pokračuje i ve středu, rozsudek ale zřejmě nepadne. Obhajoba totiž trvá na výslechu svědka, který v době napadení byl také na ubytovně.