Světoví rybáři míří na Nové Mlýny. Kapry bude chytat i Jakub Vágner

Mlýny patří v Česku k nejlepším vodním plochám pro lov kaprů. Největší úlovky, které tady rybáři vytáhli, přesahovaly 25 kilogramů. Jenže právě v těchto vodách platí celá řada omezení, která rybáři musejí dodržovat. Když pořadatelé v čele s Vágnerem na jaře ohlásili na Nových Mlýnech konání světového šampionátu v lovu kaprů, místní nevěřili, že síť zákazů obejdou. Po půlročním shánění razítek se to ale povedlo, a tak se sem teď sjely stovky nejlepších rybářů z celého světa. A ti obyčejní jsou naštvaní.

Moravský rybářský svaz dal totiž svůj revír zcela k dispozici závodníkům World Carp Classic a ostatním rybářům zakázal po celý příští týden lov v místě závodu – tedy na pobřeží u Strachotína až po konec katastru sousedních Šakvic a na protějším břehu okolo Pavlova. Ministerstvo zemědělství dokonce umožnilo výjimku z denní doby lovu. Zatímco běžně jsou tady rybáři jen ve dne, závodníci to mají mimořádně povoleno 24 hodin.

Rybáři se děsí „zplundrování“ vod

Kvůli obří akci ustoupily i okolní obce a schválily to, proti čemu léta bojují. „Během závodu jsme povolili vjezd, stanování i bivakování,“ uvedla starostka Šakvic Drahomíra Dirgasová (KDU-ČSL). Pro mnohé tuzemské rybáře je zákaz táboření na březích nepříjemným omezením. Závodníci tak proti nim budou mít další unikátní výhodu.

A podle rozsáhlých diskusí, které se kolem závodu vyrojily na rybářských serverech, z toho čeští rybáři rozhodně nadšení nejsou. „Bylo by fajn, kdyby organizátoři světového závodu museli dodržovat místní zvyklosti a lovit ryby podle pravidel. Aspoň by se ukázalo, zdali je možné velkého kapra ulovit legálním způsobem v legální povolené době lovu, jako to dělají statisíce nás, obyčejných rybářů,“ míní jeden z diskutérů na webu InRybar. cz. „Místní rybáři z těch závodů nejen že nebudou mít radost, ale asi to jejich revíru ani nic nepřinese,“ domnívá se.

Obavy mezi rybáři skutečně jsou. Děsí se „zplundrování“ vod a štve je i to, že na podzim, kdy je revír pod intenzivním rybářským tlakem, je většina břehů pod rezervací.

Ukradl Vágner rybu?

Povodí Moravy pořadatelům šampionátu umožnilo vjíždět autem na koruny hráze či parkovat na pozemcích v mezihrází. Soutěžící tak budou mít servis, o jakém se běžným rybářům ani nesní. „Mít možnost hostit tak významnou událost, jakou mistrovství světa v lovu kaprů bezesporu představuje, je pro Povodí Moravy čest,“ uvedl mluvčí státního podniku Petr Chmelař.

Destinaci si pochvalují i pořadatelé. „Tohle je úplně jiný typ místa, než jsme kdy využili předtím,“ prohlásil zakladatel závodu Ross Honey o dolní novomlýnské nádrži. Loni se akce konala ve Francii u jezera Madine, předloni u jezera Bolsena ve střední Itálii.

Jako poctu ji prezentuje i další pořadatel, Jakub Vágner, jenž k Novým Mlýnům dorazí o víkendu z Mongolska. „Je to jedna z vůbec největších sportovních událostí roku u nás,“ řekl už pro server Naše voda. To, že se šampionát koná právě v Česku, je podle něj symbolické. „Česká republika v rybářském sportu vyniká. Máme mnoho mistrů Evropy i světa v juniorských kategoriích, mezi ženami i muži. Tento sport je obrovsky progresivní a stále roste. Naše společnost je hrozně uspěchaná a čím dál víc lidí hledá únik do přírody. Není moc lepších cest než jít na ryby,“ propaguje zálibu Vágner.

Přitom právě držitel několika světových rekordů v lovu ryb byl důvodem, proč část českých rybářů zvažovala odmítnutí účasti na šampionátu. Vágner totiž vlastní jezero Katlov, kde při červencovém juniorském mistrovství jeden z rybářů vytáhl z vody rybu úctyhodných rozměrů. Tentýž kus prý však vylovili rybáři už předtím a jinde – ve vodách rybářského svazu, do nichž ho pak zase ukázněně vrátili.

Týmy z Evropy, ale také z Ameriky či Oceánie

Část kaprařské komunity tak Vágnera podezírá, že kapra chytil a převezl do svého jezera. A to je v rozporu s rybářskou etikou. Vágner to zásadně popírá. Startovní listina se třemi desítkami českých týmů z celkových 120 však naznačuje, že časový odstup kauzu utlumil.

V pátek se rybáří zaregistrují. V neděli je čeká průvod s vlajkami a zahajovací ceremoniál, od pondělí do následující soboty pak samotný závod. Dvou až tříčlenné týmy, které budou lovit maximálně na čtyři pruty, přijedou z Evropy, ale také z Ameriky či Oceánie. Jedinečnou možnost vidět z blízka, jak se chytají kapři v nejrůznějších koutech světa, však diváci mít nebudou. Závod totiž není veřejný.

„Pro veřejnost je nejpodstatnější doprovodný program po skončení závodu v kempu v Pasohlávkách,“ řekla mluvčí mistrovství Tereza Vágnerová. Víkend rybářských slavností s Jakubem Vágnerem je naplánovaný od 16. do 18. září. Jeho součástí bude například rybářská školička, program pro děti, rybářský festival For Fishing i koncerty Xindla X a Michala Davida.