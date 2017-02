Šéf policistů nezasáhl u rvačky. Turci nosí v nohavicích pušky, hájil se

Vedoucí Obvodního oddělení policie nebyl ve službě, svůj odznak, uniformu i zbraň tak nechal doma. U soudu uvedl, že nezasáhl vzhledem k nebezpečné přesile, většina rváčů prý byli Turci.

„Jeden byl mnohem vyšší a silnější. Znám pachatele této národnosti z praxe, nosí pušky v nohavicích a nože. Sám jsem byl v civilu. Zachoval jsem klid a sledoval je, abych mohl vypovídat,“ sdělil Pokorný.

Protože u sebe neměl telefon, nadiktoval číslo na policii obsluze, což oba svědkové potvrdili. Oba si také myslí, že Pokorný rvačce zabránit nemohl.

„První pomoc nikdo nepotřeboval, nikdo nebyl v bezvědomí a nikdo neležel na zemi. Jeden muž měl jen oděrky na hlavě. Dva Turci odjeli, šel jsem propátrat okolí a pak jsem autem jel k hotelu Dukla, což je teritorium těchto lidí,“ líčil Pokorný.

„Pak jsem jel domů. Věděl jsem, že je vše na kamerách a na místo už jede policie,“ prohlásil s tím, že k podobným zásahům ani není adekvátně vycvičen.

Nejsme v Las Vegas, řekli prý policisté zraněné ženě

Zároveň popřel, že by Turky znal a mohl jim pomoct k „hladkému“ odjezdu. „Viděl jsem je poprvé. Navíc jsem se jako svědek sám přihlásil. Díky mně také mohli hlavního pachatele odsoudit v Rakousku, kde jsem vypovídal, za ublížení na těle. Neměl jsem motiv jim pomáhat,“ uvedl Pokorný.

Na benzinové stanici zůstala žena s nateklým rtem a muž s asi dvoucentimetrovou tržnou ránou na hlavě, kterého převezla sanitka do nemocnice na šití. „Po policistech, kteří tam přijeli, jsem chtěla, aby po pachatelích pátrali a hledali je u hranic. Ale řekli mi, že nejsme v Las Vegas,“ vypověděla zraněná.

Obhájce Pokorného Radek Ondruš to označil za výběrovou spravedlnost - jeho klientovi je kladeno za vinu, že nezasáhl a pachatele nepronásledoval, ale neudělali to ani policisté, kteří rvačku přijeli vyšetřit. Ti přitom na rozdíl od Pokorného byli ve službě.

Neudělal jste nic, vyčetl policistovi státní zástupce

„Není vám kladeno za vinu, že jste se nezapojil fyzicky. Ale nejste ledajaký policista, ale zkušený ve vedoucí funkci, a udělal jste to nejpohodlnější – nic,“ argumentoval státní zástupce Petr Bejšovec. Jinými slovy podle něj Pokorný nesplnil povinnosti vyplývající z pravomoci úřední osoby, nezůstal na místě a neposkytl kolegům součinnost.

Podle soudce ale žádný zákon neukládá, aby se musel Pokorný na zásahu aktivně podílet, když byla přivolána hlídka a na místě zůstali svědci.

„Pokud by obžalovaný na místě zůstal, znedůvěryhodňoval by práci policistů, kteří tam přijeli. Je sporné, jestli by k něčemu bylo sledování pachatelů. A nebyl prokázán úmysl pachatelům poskytnout výhodu,“ shrnul soudce Pavel Rujbr a zprostil Pokorného obvinění. Státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání.

Pokorný dělá policistu pětadvacet let, u znojemské policie slouží od roku 1996. Vedoucím je od roku 2008 s výjimkou doby, kdy byl postaven mimo službu za to, že s dalšími dvěma policisty údajně zachraňoval řidičský průkaz exmanželce bývalého starosty Znojma Petra Nezvedy (psali jsme zde). Všichni tak putovali k soudu, který je očistil.