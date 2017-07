Žena chtěla pomoct uprchlíkům. Ozvalo se tolik lidí, že založila spolek

Jaký mám vztah k Brnu?

V Brně žiju už deset let a mám ho čím dál radši. Baví mě, jak rychle se rozvíjí, kolik zajímavých věcí se tu neustále děje. Je to progresivní město, Brňané se prostě nebojí dělat nové, odvážné věci. Zároveň je to tady všechno pořád takové přátelské, nikdo si na nic nehraje. Díky tomu se tu člověk rychle cítí jako doma.

Jaká jsou moje oblíbená místa jižní Moravy?

Kromě Brna a jeho kaváren a parků mám moc ráda Mariánské údolí, Pálavu a Moravský kras. Obecně okolí Brna je moje nejoblíbenější k výletům, pořád objevuji další pěkná místa.



Které jihomoravské osobnosti považuji za inspirující?

Každopádně je to Barbora Antonová, předsedkyně hnutí Žít Brno, která dlouhodobě obětavě pomáhá lidem, již to potřebují, a staví se za práva těch, kteří na to sami nemají sílu nebo prostředky. A navíc u toho zůstává velmi skromná a vtipná. A pak je to Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity, který je pro mě vzorem ve snaze posunout univerzitu (a Brno a celou Českou republiku) moderním, mezinárodním směrem. A k tomu je představitelem sebevědomého Čecha, který se nebojí postavit za to, co mu připadá správné.