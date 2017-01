Mariánské údolí se změní v ráj adrenalinu. Rostou tu singletraily

Rychlá jízda po zpevněných jednosměrných stezkách kopírujících terén, které vedou lesem v těsné blízkosti stromů. Nevšední zážitek si mohou milovníci cyklistiky zatím užívat jen na jediném místě v kraji – v Jedovnicích na Blanensku. V novém roce si však vyzkouší i další lokalitu. Singletraily či singletracky, jak se trasy nazývají, vyrostou v Mariánském údolí.

Projekt společnosti Singletrail Moravský kras na svém posledním zasedání podpořili brněnští zastupitelé částkou 10 milionů korun. Za tu teď odborníci na vytyčování stezek, takzvaní traseři, vybudují v údolí a jeho okolí tři okruhy cest o celkové délce téměř 30 kilometrů.

„Mariánské údolí je historicky vyhledávaným místem, kam Brňané míří na procházky i výlety do přírody. My ho chceme ještě zatraktivnit. A právě singletraily, které jsou určené pro cyklisty všech generací, nám pro to přišly jako vhodný projekt,“ vysvětlil podporu ze strany města náměstek brněnského primátora Petr Hladík (KDU-ČSL).

„Pro místní nabídnou sportovní vyžití kousek od domu, věříme ale, že nalákají také návštěvníky ze širokého okolí,“ dodal politik.

Na první okruh už v létě, vše bude hotové do zimy

Traseři, kteří v terénu hledají nejvhodnější průběh jednotlivých tratí, aby byly pro cyklisty zajímavé, ale také bezpečné a sjízdné, už vyrazili do terénu.

„Po obhlídce vytyčili trasy a do GPS vyznačili také souřadnice jednotlivých bodů. To vše jsme předali revírníkům a zanesli do prostorových map. Teď řešíme další kroky,“ popsal Petr Vaněk ze společnosti Singletrail Moravský kras, jenž má stavbu okruhů v Mariánském údolí na starosti.

Trasy v Mariánském údolí Celková délka plánovaných okruhů bude 28 km, z toho 22 km nově budovaných stezek. 1. okruh (levá strana údolí): Na pozemcích rodiny Belcredi ve svahu mezi Kadlcovým mlýnem a líšeňským hřbitovem. Okruh bude měřit 7,5 km, z toho 6 km trailů se vybuduje nově.

Na pozemcích rodiny Belcredi ve svahu mezi Kadlcovým mlýnem a líšeňským hřbitovem. Okruh bude měřit 7,5 km, z toho 6 km trailů se vybuduje nově. 2. okruh (pravá strana údolí): Stoupání po silnici od Raka k Horákovské myslivně a odtud klesání ve svahu pod Starou horou zpět k Rakovi. Délka 6 km, z toho 4 km nově budovaných trailů.

Stoupání po silnici od Raka k Horákovské myslivně a odtud klesání ve svahu pod Starou horou zpět k Rakovi. Délka 6 km, z toho 4 km nově budovaných trailů. 3. okruh (pravá strana údolí): Stoupání opět po silnici od Raka k Horákovské myslivně, odtud směrem na Mokrou až k Mokerské myslivně a potom západním svahem nad údolím zpět ke Kadlcovu mlýnu. Délka okruhu bude 14 km, z toho 12 km trailů pracovní čety nově vybudují.

Cyklističtí nadšenci, kteří letos v dubnu dokončili i první jihomoravské singletraily v okolí Jedovnic, chtějí začít nové trasy na okraji Brna budovat co nejdříve (více o singletrail na Blanensku zde).

„Na levé straně údolí, na pozemcích patřících rodině Belcredi, už máme povolení vyjednané, vše je schválené i od životního prostředí, takže s trasováním tady čekáme jen na počasí. Začít bychom chtěli na přelomu ledna a února,“ věří Vaněk.

Mariánské údolí pak obsadí dvě až tři pracovní čety, jež mají zkušenosti s výstavbou singletrailů nejen v Jedovnicích, ale i Rychlebských horách. Pracovat chtějí souběžně na několika okruzích najednou. „První bychom rádi otevřeli do prázdnin. Nejpozději do konce roku bude hotové vše,“ slíbil Vaněk.

Ten také s kolegy zajistí dalších šest milionů korun na stavbu nástupního místa, základny u Kadlcova mlýna, která návštěvníkům nových tras nabídne zázemí, servis, půjčovnu kol nebo třeba restauraci. I ta vyroste do léta.

Jedovnice táhnou, na nové tratě ale dostaly stopku

Podobné místo vzniklo i u Autocampu Olšovec v Jedovnicích. A zdejší tři okruhy singletrailů, jejichž vybudování v lesích nad městysem podpořil i Jihomoravský kraj, od konce dubna nalákaly nečekaných 35 tisíc cyklistů.

Z nového turistického lákadla jsou nadšení místní i milovníci adrenalinu. Za podobným vyžitím totiž museli dojíždět na Vysočinu nebo ještě dál. Rozšíření tras, které bylo v plánu už na tuto zimu, se ale přesto nedočkají. Proti se postavila Mendelova univerzita, po jejíž pozemcích většina stezek vede.

„Provoz současných tratí to nijak neomezí, nová výstavba je ale až do odvolání pozastavena. Chceme prozkoumat vliv tohoto projektu na přírodu, kořenový systém stromů, ale i faunu a flóru obecně,“ poznamenal Pavel Mauer ze Školního lesního podniku Křtiny, který pod univerzitu spadá.

Pro nové okruhy by to znamenalo stopku na dlouhé roky, vědci totiž chtějí vliv zkoumat dva až pět let. Zvrátit se to teď snaží i vedení Brna, náměstek Hladík už má dohodnuté setkání s rektorem Mendelovy univerzity, kde chce o dalším rozšiřování singletrailů do lokalit směrem na Křtiny jednat.

Traily si vysloužily i částečnou kritiku kvůli bezpečí. „Do Jedovnic vyrážíme poměrně často, hlavně o víkendech. Nejčastěji ke zlomeninám nebo úrazům hlavy,“ potvrdila mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková.

Singletrailisté ale oponují. „Trasy bezpečně zvládne projet i šestileté dítě. Obtížnost si každý nastavuje sám podle toho, jak rychle je projíždí. To ale my neovlivníme,“ vysvětlil Vaněk.