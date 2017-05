Skautka diskutovala se zuřícím extremistou, fotka z Brna obletěla svět

Silnou momentku z prvomájového dění v Brně vyfotil Vladimír Čičmanec, který ji umístil na facebookový profil. Co následovalo, jej ohromilo.

Snímek doplněný příběhem se objevil na webu proslulých amerických společností CNN a New York Times či známých britských deníků Independent a Guardian.

„Jsem úplně šokovaný a samozřejmě nadšený, s něčím takovým jsem vůbec nepočítal. Člověku se nestane každý den, aby byla jeho fotka uveřejněná v Guardianu. Ještě stále jsem to úplně nepobral,“ svěřuje se slovenský fotograf.

V Brně v pondělí jako tradičně 1. května pochodovali pravicoví extremisté, vedle nichž vyrazili jejich odpůrci tentokrát pod heslem „Kdo si hraje, nehajluje.“ Ti se různými transparenty a aktivitami snažili vymezit proti nacionalistické ideologii.

Hádali se o koncepci národa

Mezi nimi byla i šestnáctiletá Lucie Myslíková ve skautském kroji „vyzbrojená“ transparentem s nápisem „Vychováme i vaše děti.“ Do slovní konfrontace s ní se pustil jeden z pravicových extremistů.

„Fotka vznikla úplnou náhodou. Na tu výměnu názorů mě upozornil kamarád, já jsem si jí původně nevšiml, protože jsem ji měl za zády. Bavili se spolu o koncepci národa, ale nezachytil jsem úplné detaily. On byl viditelně podrážděný z toho, co slyší, zatímco ona byla velmi klidná,“ popisuje Čičmanec, který přišel dění kolem demonstrace zdokumentovat.

„Ale i kdybych neměl foťák, byl bych tam jako účastník. Souzním s tím, o čem ta akce byla,“ podotkl.

Právě díky jeho pohotovosti získala celá událost silný symbol. „Těší mě, že se podařilo rozšířit povědomí o protidemonstraci a přinést poselství, které rezonuje po celém světě. Všechno, co se kolem toho děje, je úžasné,“ raduje se Čičmanec.

Lidé si uvědomují, že je důležité zaujmout postoj, říká fotograf

Ten připomněl podobnost s nedávnou slavnou fotkou z britského Birminghamu, kde mladá dívka s úsměvem rovněž vzdoruje pravicovému radikálovi. „Myslím si, že s posilováním krajně pravicových tendencí stoupá i citlivost lidí na takovéto fotografie. I předtím jich bylo poměrně dost, ale populární se stávají díky tomu, že si lidé uvědomují, že je důležité zaujmout postoj,“ míní Čičmanec.

On sám se podle svých slov stal při prvomájové akci, která se zvrhla v násilné incidenty (psali jsme zde), terčem útoku.

„Nesouviselo to s tou fotkou a stalo se to na jiné místě. Účastník protidemonstrace položil na zem hummus s cedulkou hummus zdarma a organizátor z DSSS na něj začal megafonem z asi metru dokola křičet, aby to zvednul. Když jsem se ohradil, že mu nemá co rozkazovat, tak mě jeden vysoký účastník demonstrace v černém napadl. Nejdřív trefil můj fotoaparát, potom tvář,“ přibližuje Čičmanec.

Aktivnímu focení se věnuje asi rok. Nyní se mu povedl možná životní snímek, který by mohl uspět i v prestižních soutěžích. „Už mi to říká tolik lidí, že se asi zkusím přihlásit, i když mi ze začátku přišla ta představa dost komická,“ směje se autor působivé fotografie.