Chcete-li být ředitelem, vyhoďte zástupkyni, nabízeli v šatovské škole

Sotva nastoupila do funkce ředitelky, hned rozdala výpovědi. Na ZŠ Šatov na Znojemsku tak musely kvůli údajné nadbytečnosti skončit tři učitelky. Soud, na který se obrátily, rozhodl, že neprávem. Škola a Šatov jakožto zřizovatel musely zaplatit ženám 1,3 milionu korun za soud a náhradu mezd (psali jsme zde).

Starosta Petr Javůrek (Sdružení nestraníků) i tak bezvýhradně stojí za stávající ředitelkou Petrou Konvalinovou Vlašínovou. Oba tvrdošíjně odmítají cokoliv komentovat.

Podle dalších účastníků konkurzu přitom o výpovědích bylo rozhodnuto ještě předtím, než by kdokoliv nový do šéfovského křesla usedl.

MF DNES se po zveřejnění kauzy přihlásil vítěz výběrového řízení na post ředitele školy Ivo Stibůrek, dnes učitel v jedné ze znojemských škol. A ozvala se i další uchazečka, Jana Menyjarová. Oba shodně tvrdí, že představitelé obce jim řekli, že by bylo potřeba se zbavit některých lidí ve škole.

Podle Stibůrka se pár dnů po konkurzu nic nedělo, až mu zatelefonoval zastupitel a člen konkurzní komise na ředitele v jedné osobě. Redakce jeho jméno zná, ale neuvádí jej.

Na podmínky kývl až uchazeč na posledním místě

Muži se setkali ve znojemské restauraci. „Řekl mi, že by mě rádi podpořili ve funkci, ale nelíbí se jim pozice zástupkyně (tou byla toho času Ivana Žlabová, jedna z neprávem vyhozených kantorek - pozn. redakce) i některých dalších osob. Řekl jsem, že si vezmu čas na rozmyšlenou,“ líčí Stibůrek.

„Za dva dny jsem zavolal starostovi, že z pozice vítěze konkurzu odstupuji, ať osloví někoho, kdo se umístil za mnou. Chtěl to písemně, což jsem udělal a tím to pro mě skončilo. Až později jsem zjistil, jak se to vyvíjelo dál a že jim na to kývl až uchazeč, který skončil na posledním místě,“ vypráví Stibůrek. Oním uchazečem byla právě současná ředitelka Konvalinová Vlašínová.

Stibůrkovi přišlo nekorektní, aby rozdal výpovědi lidem, které vůbec nezná. „Za zaměstnance bych přitom zodpovídal já. Ještě jsem ani nenastoupil a už bych plnil požadavek někoho, kdo je v Šatově nejspíš šedou eminencí. Osobně i profesně se mi to příčilo,“ dodává.

Ve škole jsou problémy v kolektivu, tvrdil starosta

Reakci dotyčného šatovského zastupitele se MF DNES nepodařilo získat, nebral pevný ani mobilní telefon, neodpovídal na zprávy. Starosta Javůrek se odmítá vyjadřovat a ředitelka školy odkazuje na něj.

Šatovská kauza 2015: V červnu se ředitelkou ZŠ stává Petra Konvalinová Vlašínová; v srpnu rozdává výpovědi.

Začíná soud, smírčí ujednání odmítly kantorky a současná ředitelka. V dubnu jako první vyhrává Alena Stehlíková, v srpnu pak Ivana Žlabová a Naděžda Kotrnetzová. Dostávají náhradu mzdy a odstupné. Stehlíková ze ZŠ odchází, dvě učitelky žádají o přidělení práce - v listopadu je jim nařízena dovolená. V prosinci se vrací do práce, ale dávají výpověď. 2017: V lednu starosta Petr Javůrek přiznává, že šatovští zastupitelé mají kvůli neoprávněným výpovědím řadu otázek. MF DNES se ozvali účastníci konkurzu na post ředitele ZŠ, kteří tvrdí, že z vedení města zaznamenali ještě před konkurzem tlaky na propuštění zástupkyně Žlabové.

Podobné tlaky jako Stibůrek zažila podle svých slov i Jana Menyjarová. Když při přípravě koncepce rozvoje školy požádala starostu o schůzku, vyhověl, odpověděl na otázky. Zeptal se, co by udělala se stávajícím vedením školy, pokud by konkurz vyhrála.

„Předtím jsem prostudovala inspekční zprávu, ve které byla škola kladně hodnocena. Odpověděla jsem, že by bylo vhodné využít letitých a dobrých zkušeností paní zástupkyně, zejména pokud sama s prací ředitele nemám zkušenosti a konkrétní školu neznám, protože nejsem jejím zaměstnancem,“ vypráví Menyjarová.

Starosta na to údajně podotkl, že ve škole jsou problémy v kolektivu a že má zřizovatel představu, aby si nový ředitel přivedl také nového zástupce. „Stejná otázka pak padla i u konkurzu, nevím přesně, kdo ji položil. Své důvody, proč bych si stávající zástupkyni ponechala, jsem vysvětlila. Po konkurzu se na mě již nikdo neobrátil,“ poznamenala Menyjarová.

Mlčení na vsi

V Šatově všichni mlčí, nejen pro média. Vyhozené kantorky - Alena Stehlíková, Ivana Žlabová a Naděžda Kotrnetzová - se od konce loňského roku snaží, aby zastupitelé alespoň projednali dopis, který jim předaly. Vysvětlují v něm, že 1,3 milionu ze šatovského rozpočtu nebylo vyplaceno kvůli jejich chybě.

„Přestože jsme byly v právu, ve škole jsme měly pocit, že jsme se tam vetřely. Nikdo se s námi normálně nebavil, někteří to dávali najevo tak, jako bychom za všechno mohly my. Týká se to hlavně peněz, které obec musela vyplatit ‚kvůli nám‘,“ popisuje Naděžda Kotrnetzová návrat do školy poté, co soud vyřkl rozsudek.

To je také hlavní důvod, proč nakonec sama ve škole definitivně skončila začátkem ledna. Nevydržela to ani Ivana Žlabová - odchází k 31. lednu. Alena Stehlíková, bývalá šatovská ředitelka, již několik měsíců učí na jiné škole.

Téma zbytečně vyhozených peněz z radniční kasy zastupitelé neotevřeli ani na posledním zastupitelstvu, přestože to starosta slíbil. „Otázky zastupitelů byly zodpovězeny na pracovní schůzce (ta se konala dva dny před zastupitelstvem - pozn. redakce). Starosta řekl, že vydá prohlášení, pokud se budou ptát občané, a to se nestalo, nikdo se na nic ohledně uvedené kauzy neptal,“ říká zastupitelka Květoslava Pykalová (Obec pro občany).

Na dotaz, jestli ji argumenty starosty uspokojily a věc považuje za uzavřenou, neodpověděla. Nutno podotknout, že se veřejnost ani příliš ptát nemohla, termín zastupitelstva nebyl na webu Šatova k dohledání ještě den před jeho konáním.

První muž městysu příslib vydání prohlášení popřel. „Nevím, od koho jste to slyšela. Po předchozí zkušenosti nečekejte žádnou odpověď,“ sdělil pouze Petr Javůrek. Už dříve MF DNES sdělil, že uhrazením částky nevznikla pro obec žádná mimořádná zátěž.

Škola penězi neplýtvá, zjistila inspekce

Stejně to vidí i Česká školní inspekce (ČŠI), která byla v šatovské škole právě kvůli neplatným výpovědím. „Kontrolní pracovnice při posouzení ekonomických podmínek nezjistila, že by škola přijala v posuzovaném období prostředky státního rozpočtu neoprávněně nebo je využila v rozporu s účelem, na který byly poskytnuté,“ potvrdil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Stanovisko ČŠI se příliš neshoduje s výrokem znojemského soudu, na který se propuštěné kantorky obrátily. Ten jim dal ve všech bodech za pravdu, výpovědi se staly neplatnými a na základě toho obec 1,3 milionu musela vyplatit. Ženy dostaly výpovědi z důvodu slučování zkrácených úvazků.

„Nedošlo ke sloučení ani jednoho ze stávajících částečných úvazků. Namísto toho dala ředitelka všem učitelům, kteří je měli, výpověď pro nadbytečnost a přijala nové na plný úvazek. Přitom ani nejprve nenabídla rozšíření částečného úvazku na plný,“ napsal v rozsudku soudce Roman Vystrčil.

Ředitelka navíc nové zaměstnance sháněla ještě v době, kdy žádné výpovědi nerozdala.