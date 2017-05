Epopej putuje po světě jak kurtizána bez domova, říká starosta Krumlova

Loni před krajskými volbami to vypadalo jako jasná věc. Až se cyklus obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej vrátí z výstav v Asii, zapůjčí ji její vlastník hlavní město Praha do Moravského Krumlova.

S pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou to vyjednával i její brněnský protějšek Petr Vokřál (oba ANO). Ten pasoval Brno do role garanta návratu díla na místo, kde bylo do roku 2011 symbolem (psali jsme zde).

Teď ale Praha vzkázala, že místo originálu pošle maximálně kopie. Pro krumlovskou radnici, která i kvůli návratu Epopeje koupila tamní zámek, to je nepřijatelná nabídka. Naděje Krumlova pohasly s poslední návštěvou pražského radního pro kulturu Jana Wolfa a šéfky Galerie hlavního města Prahy Magdaleny Juříkové.

„Momentální stav výstavních prostor krumlovského zámku nesplňuje požadavky pro umístění této historické památky. Z naší strany padl návrh poskytnout Krumlovu fotokopie pro výstavní účely, mohlo by se jednat o dvě až tři fotokopie z cyklu Epopeje,“ sdělil Wolf.

Forma nabídky je magistrátu nedůstojná, zlobí se Třetina

O takovou nabídku nestojíme, vzkazuje první muž Krumlova. „Kdybychom chtěli fotokopie, tak jsme si je už dávno mohli udělat sami,“ prohlásil krumlovský starosta Tomáš Třetina (TOP 09), který se o nabídce dozvěděl od novinářů. Žádné oficiální stanovisko mu totiž dosud nezaslal magistrát ani galerie.

„Forma nabídky je magistrátu nedůstojná. Pokud nám chce něco nabídnout, tak si sedněme ke stolu a můžeme projít depozitáře na úrovni dvou měst, a ne stylem pavlačových drbů,“ zlobí se Třetina.

Původně se mluvilo o tom, že plátna by mohla být v Krumlově umístěná jeden až dva roky, než pro ně v Praze dokončí nové výstavní prostory.

„Mrzí mě, jak to dopadlo. Místo abychom hosty zvali k nám, pouštíme naše poklady ven. Z naší strany je pořád zájem o jednání. Praha nemá odpovídající prostory a nemá jak splnit Muchovu závěť a plátna by mohla jít k nám, než najdou umístění, nic jiného nechceme,“ tvrdí Třetina.

„Tím, že se Krumlov o plátna postaral a zachránil je, cítíme morální odpovědnost za to, co se s nimi děje. Putují po světě jak nějaká kurtizána, co nemá kde bydlet,“ míní starosta.

V Japonsku jsou obrazy hitem

Od března je Epopej na výstavě v Tokiu, kde má zůstat ještě do 5. června. Už ji tady vidělo přes 400 tisíc lidí a návštěvnost neklesá pod sedm tisíc lidí denně. Pražští radní zvažují ještě nabídky z galerií ve světě. Proti zápůjčce obrazů do zahraničí se postavili někteří odborníci, kteří varovali před tím, že by plátna mohla být poničena.

Už přitom bylo domluvené i vystavení v Číně, z toho ale sešlo. „Pokud jde o výstavu v Japonsku a diskutovanou problematiku přesunu, pak transport uměleckých děl je dnes velice sofistikovanou a dobře organizovanou činností. Alfons Mucha ostatně při tvorbě cyklu evidentně počítal s přesuny tohoto díla,“ říká Wolf.

„V rámci vycestování Slovanské epopeje se navíc počítá s vysokou ochranou při transportu, stejně jako s dodržováním klimatických a jiných podmínek,“ podotýká Wolf. Další možné vycestování Epopeje je podle něj zatím otevřené.

Praha si jako vlastník Muchových pláten v roce 2011 vyžádala jejich převoz kvůli špatnému stavu krumlovského zámku. Podle radního Wolfa byl přesun do expozice Veletržního paláce z hlediska prostorového a estetického nejdůstojnější prezentací tohoto díla za celou historii jeho existence.

„Nedávným rozhodnutím Obvodní soud pro Prahu 1 potvrdil Prahu jako vlastníka cyklu obrazů Slovanská epopej. Při dalších úvahách je potřeba toto brát jako zásadní fakt,“ připomněl.

Moravský Krumlov si počká na dalšího primátora

Obrazy Mucha Praze věnoval. Jeho podmínkou bylo, aby pro ně město postavilo na své náklady vhodnou budovu. Ta ovšem zatím neexistuje.

„Soutěž na budovu galerie pro Slovanskou epopej bude vyhlášena letos na podzim a její výsledky by měly být známy na jaře 2018. Finální podoba budovy vzejde z mezinárodní veřejné architektonické soutěže,“ doplnil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Třetina nyní doufá, že situaci zvrátí změny ve vysoké politice. „Zažil jsem už několik primátorů a počkám si na dalšího, stejně tak ministra kultury,“ podotkl.

Město koupilo zámek loni v dražbě a snaží se získat peníze na jeho další opravy (psali jsme zde). Vyrozumění ohledně velké dotace na opravu jižního křídla by mohlo dostat do prázdnin. Celkový rozpočet rekonstrukce je 119 milionů korun.

Prostory, které projdou rekonstrukcí, budou využívány především pro výstavy. V zámku má ve spolupráci s umělcovým vnukem také vzniknout Muchovo centrum.

„S Johnem Muchou plánujeme, že bychom ke Slovanské epopeji přidali i další artefakty z jeho sbírek, které má nyní na Hradčanském náměstí v Praze,“ nastínil dříve plány starosta. Jestli ale Muchovo centrum vznikne bez Epopeje, není jisté.