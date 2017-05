Kontrolní výbor zkoumal Hollanovy služební cesty. Chce zpřísnit pravidla

Kontrolní výbor přišel s ne úplně konkrétním závěrem – výbor má podezření, že ne všechny Hollanovy služební cesty byly skutečně spojené s jeho pracovní náplní. Jasně prokázat, že auto používal k soukromým účelům, ale nemůže. A tak vydal doporučení, aby se zpřísnila pravidla služebních cest. „S usnesením souhlasím,“ konstatoval Matěj Hollan pro MF DNES.

Podle předsedy kontrolního výboru Olivera Pospíšila (ČSSD) vyráží náměstek autem až podezřele často. „Je skutečně zvláštní, že se vydává služebním autem do sto kilometrů vzdáleného Větrného Jeníkova, aby tam osobně konzultoval problematiku čistoty ovzduší, když je v dnešní době možné využít telefon nebo formu videokonference,“ uvedl příklad Pospíšil.

Nebyla to ale jediná věc, kterou chtěl kontrolní výbor po náměstkovi vysvětlit. Za podivné totiž považují jeho členové také další praxi, kdy měl Hollan vykázané pracovní cesty v době své dovolené. „Za sledované období to byly cesty v celkové vzdálenosti zhruba 2 545 kilometrů,“ stojí v důvodové zprávě kontrolního výboru.

Volno jsem zrušil, obhajoval se Hollan

Hollan musel vše vysvětlovat osobně na jednání kontrolního výboru. Kolizi dovolené a služebních cest hájil tím, že ve skutečnosti volno nečerpal, ale měl ho dopředu vypsané a pak zrušil. „Horší však je, že se vypisovaly žádanky na jeho jméno a ve služebním autě přitom jezdili jiní pracovníci magistrátu,“ doplnil Pospíšil. Brněnský náměstek kontrolnímu výboru řekl, že takové způsoby vykázání cest jeho jménem byly běžnou praxí.

Kontrolní výbor chce, aby se to změnilo, a žádá primátora, aby odbor interního auditu nově také prověřoval využívání služebních vozidel na jednotlivých úsecích magistrátu. A problémové služební cesty vedení města bude řešit i zastupitelstvo, které se sejde příští týden. Kontrolní výbor po něm chce, aby zadalo radě města vypracovat jasná pravidla, kdy a za jakým účelem je možné využívat služební auto. „Třeba se nakonec dohodnou, že může člen vedení města vozidlo využít na cokoliv. V takovém případě by se ale měl dotyčný politik podílet na nákladech,“ míní Pospíšil.

Sporná cesta do Prahy

U Hollana by se to mohlo týkat třeba jeho častých cest do Prahy, které vzbudily podezření. Za dva roky jich výbor napočítal 79 tam a zpět. „To je tři a půl jízdy za měsíc a ujetá vzdálenost minimálně 31 600 kilometrů. Lze dovodit, že jednání v Praze nemusela vždy souviset přímo s náplní funkce náměstka, ale obecně s jeho politickou angažovaností,“ píše se dále v důvodové zprávě kontrolního výboru.

A to je jedna z věcí, která by rozhodně podle Pospíšila neměla být v budoucnu možná. „Není jediný důvod, aby město participovalo na stranických cestách jeho představitelů,“ dodal.

Hollan uznává, že sporná byla jedna z jeho cest do Prahy. „Vyjadřoval jsem se k jednání o inkluzivním vzdělání a bezbariérovosti v červnu minulého roku, které však nebylo žádným oficiálním setkáním,“ podotkl s tím, že přivítá přesněji definovaná pravidla služebních cest.