Nápad za miliony. Brňané firmám zjistí, proč zákazníci odešli z e-shopu

Člověk si otevře e-shop a chce si něco objednat. Naskládá si zboží do virtuálního košíku a chystá se zaplatit. Jenže to nejde. Vyskakuje třeba chybová hláška, nejde kliknout na potvrzení objednávky nebo potvrdit obchodní podmínky.

A pro majitele e-shopu přichází fatální moment - zákazník web opustí a nakoupí jinde.

Jak stránky vypilovat, aby zákazníci zůstávali, řeší služba Smartlook. Vymysleli ji tři mladíci z Brna a dosud ji začalo používat 146 tisíc subjektů.

Projekt má takový úspěch, že denně přibývá 500 až 800 zájemců. Mají jej třeba ve Škodě Auto, používá jej globální „star“ z Brna ve vyhledávání letenek, Kiwi.com.

Čím obchodníkům Brňané učarovali? Díky Smartlooku si může majitel e-shopu pustit video z každé návštěvy zákazníka. Vidí, jak klient pohybuje myší nebo na co kliká. „Oproti jiným službám neřekneme jen to, že uživatel odešel v druhé části nákupního košíku v e-shopu, ale víme i to, proč odešel,“ říká zakladatel projektu Petr Janošík.

Služba ale přímo nenahrává obrazovky, pouze sleduje pohyby myši a ty následně převádí do videa. Pokud se uživatel přepne na jiné okno prohlížeče, obrazovka videa zčerná a nic nejde vidět. K jiným datům z počítače se uživatel Smartlooku nedostane. Vše je tedy v mezích zákona. I když už tvůrci stížnosti na „Velkého bratra“ zaregistrovali. „My ale lidi nesledujeme. Jen určitá data používáme pro vylepšování webů,“ brání se třicetiletý Janošík.

Primární cíl Smartlooku je odhalit trhliny designu internetových stránek. „Máme klienty z Jižní Ameriky, USA nebo Česka, naší výhodou je i překlad internetových stránek do několika světových jazyků než pouze do angličtiny,“ říká.

Od prvního webu k milionům

Že brněnský Smartlook boduje, dokazuje i to, že se dostal mezi deset nejlepších startupů střední a východní Evropy v březnové soutěži Startup World Cup.

K nápadu za miliony, které startup otáčí, vedla desetiletá cesta. Petr Janošík začal s programováním internetových stránek na míru. Pak ve třetím ročníku studia informatiky na VUT v Brně našel nového spolubydlícího Dušana Kmeťu a rozjeli spolu větší byznys.

„Pár let jsme nabízeli marketingové služby, webdesign, v kompletním balíčku. Přestalo nás ale bavit dělat to samé pořád dokola,“ vzpomíná. V roce 2013 přišli s chatovým projektem Smartsupp. Nebyl to však klasický chat, ale vyskakovací okno s podporou na internetových obchodech.

Ze začátku je válcovala konkurence, první rok si stěží vydělali na žití, byznys se jim rozjel až v druhém roce. „Potom jsme přibrali třetího společníka Vladimíra Šanderu, on nám pomohl nakopnout globální expanzi,“ pokračuje. Třetí rok už dosáhli 600 procent růstu a jejich obrat šel do milionů korun.

Na konci roku 2015 je napadlo přidat funkci nahrávání toho, co uživatel na stránkách dělá. Původně ji chtěli přidat k chatu, aby operátor mohl rychle a dobře reagovat na potřeby zákazníka. „Nakonec jsme se rozhodli, že ji použijeme odděleně. Věděli jsme, že když zůstaneme u Smartsuppu, neuděláme nic velkého,“ říká Petr Janošík.

Jejich výhodou byly dříve získané zkušenosti. „Když jsme se podívali dozadu, našli jsme při minulých projektech kupu chyb, třeba jsme nevyladěný software hned prodávali,“ popisuje. A tak začali poklidně vyvíjet a v únoru 2016 zadarmo nabízet Smartlook.

Chtějí trumfnout Silicon Valley

Služba byla bezplatná do loňského listopadu. „Na konci loňského léta jsme od investorů získali deset milionů korun a začali hodně vkládat třeba do reklamy. Následně jsme museli zavést placené balíčky, abychom věděli, jestli se Smartlook vůbec bude prodávat,“ říká Janošík.

Tento poměrně malý brněnský startup, v němž pracuje 15 lidí, má jednu výhodu – program se jim podařilo optimalizovat, takže jsou levní a základní balíček služeb je zadarmo.

Zpoplatněné verze momentálně používá 5 procent ze 146 tisíc uživatelů, každé dva týdny je nakoupí další stovka. Teoretickou konkurenci vidí v nástroji Google Analytics, který měří počty přístupů na internetové stránky.

Podobné služby jako Smartlook už na internetu fungují. „I on-line, takže podpora vidí, co uživatel na stránkách dělá,“ poznamenal Vojtěch Halamíček, obchodní ředitel marketingové společnosti Pulary, s tím, že brněnský projekt opravdu najde využití hlavně při tvorbě e-shopů. „Tam Google Analytics tolik nepomůže, protože se zaměřuje na něco jiného,“ vysvětlil Halamíček.

Brňané směle hlásají, že míní „rozbít“ trh. A do budoucna chtějí nabídnout i analýzy, kdy majitelům jednoduše přijde zpráva o problémech i s řešením.

„Chceme dokázat, že z Brna dokážeme udělat lepší startup než v Silicon Valley,“ usmívá se Janošík. A říká, že investoři odhadli hodnotu mladičké firmy na 67 milionů korun.