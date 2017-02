Smogový chaos v Brně. Lidé jezdili bez jízdenky, radní se vozili v autech

Mohu jet bez jízdenky, nebo ne? V úterý tuto otázku řešily tisíce lidí v Brně, když stály na zastávce a na informačnímu panelu s odjezdy viděly zprávu, že je v Brně smog.

Brněnští radní totiž před týdnem slíbili, že ve smogových dnech bude městská hromadná doprava zdarma. Proto, aby lidé nechali doma svá auta a ještě víc neznečišťovali už tak špinavý vzduch (psali jsme zde).

Na magistrátu však nečekali, že se smog do Brna vrátí po necelém měsíci a že už tak krátce po jejich oznámení bude třeba, aby MHD jela zdarma.

Část lidí tak v úterý právě kvůli smogové situaci a slibům politiků jela městskou dopravou bez lístku.

A nevyhnuli se revizorům, kteří chtěli platný doklad vidět. „Během dne jsme proto z revizorů udělali preventisty, kteří lidi informovali, že je sice smog, ale MHD zdarma není,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku města Brna Barbora Lukšová.

Městská doprava zdarma nepomůže, tvrdí odborníci

Revizoři tak v průběhu dne dostali pokyn nerozdávat pokuty. V klidu mohou být podle mluvčí i ti, kterým revizoři ráno stihli rozdat doklady k zaplacení. Dopravní podnik pokuty cestujícím promine. „Každý případ však bude posuzován individuálně a cestující se musí dostavit na pobočku dopravního podniku,“ podotkla Lukšová.

Chaos u lidí ale nezpůsobilo jenom plánované MHD zdarma, na kterém se shodli radní minulý týden, ale také pondělní snaha náměstka primátora Martina Andera (Strana zelených) o schválení mimořádného opatření, které by bezplatnou dopravu zavedlo už pro aktuální smogovou situaci. Plán z minulého týdne radní totiž ještě definitivně neschválili.

Kvůli svému návrhu Ander přerušil dokonce dovolenou, aby ho mohl obhájit na úterním jednání rady města, nakonec ale stejně neuspěl. „Některá radikální opatření, jako například městská doprava zdarma, by nepřinesla slibovaný efekt,“ prohlásil brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).

Martin Ander trvá na tom, že by bezplatná MHD ovzduší v Brně jednoznačně pomohla. Se svým názorem byl ale v menšině. A stál i proti expertům z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), s nimiž se vedení Brna také včera sešlo. „Nemůžeme říkat, že auta nemají vliv na kvalitu ovzduší,“ reagoval Ander po neschválení svého návrhu.

Horší než auta jsou tuhá paliva

Meteorologové ovšem nahlíží na smogovou situaci z pohledu celého Jihomoravského kraje, potažmo i dalších částí Česka, kde je také vyhlášená. „Problémem takového znečištění je, že je plošné a nějaký lokální zásah včetně bezplatné městské dopravy na to nebude mít žádný, nebo jen minimální vliv,“ prohlásil meteorolog Robert Skeřil z brněnské pobočky ČHMÚ.

Nemyslí si, že záměr zavedení bezplatné městské dopravy v Brně je špatný krok, ale tvrdí, že znečištění v době smogu je natolik vysoké, že případné snížení množství aut v ulicích, a s tím i výfukových plynů, by situaci nemuselo vůbec vyřešit a nadále by trvala.

„Ještě větší znečištění je přitom v malých sídlech, kde není rozhodně taková doprava jako v Brně, ale lidé tam topí tuhými palivy,“ vysvětlil Skeřil.

Tato tvrzení meteorologů však nezastavila přípravu systémového řešení pro smogové situace, na kterém pracují úředníci od minulého týdne. Je ale otázkou, zda MHD zdarma v opatřeních po tvrzení meteorologů skutečně zůstane. Městskou kasu by to totiž stálo jeden milion korun denně.

Nestíháme, vysvětlují radní používání aut

Sami radní se už před týdnem shodli, že v době smogu chtějí přimět lidi přesednout z aut do MHD, nabádali je k tomu už při lednovém smogu. Jenže v úterý osm z jedenácti brněnských radních včetně primátora přijelo na radnici autem.

Obhajovali to tím, že kvůli nabitému programu jim nic jiného než jezdit autem nezbývá. „Při počtu schůzek, které potřebuji každý den absolvovat v různých částech města, je pro mě využití hromadné dopravy velmi komplikované,“ řekl třeba radní Marek Janíček (ANO).

Podle náměstka Jaroslava Kacera (TOP 09) používání auta ani za momentální smogové situace nemůže nic ovlivnit. „Protože smog k nám podle informací z ČHMÚ přišel ze severu,“ dodal Kacer.

Náměstek Martin Ander sice také přijel služebním autem, ale na ekologický CNG pohon. „Má téměř nulové emise prachových částic,“ podotkl Ander. Náměstek Matěj Hollan (Žít Brno) přijel trolejbusem, další náměstek Richard Mrázek (ANO) obyčejně chodí pěšky.

Podle meteorologů bude smogová situace trvat ještě několik dalších dní. „Nejméně do pátku čekáme zhoršené rozptylové podmínky. Přesto se aktuální koncentrace mohou během slunečného dne zlepšovat, ale je to lokální záležitost. Během pátku by mělo přijít zlepšení přechodem fronty,“ doplnil vedoucí regionálního předpovědního pracoviště v Brně Petr Münster.