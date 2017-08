Soud potrestal tři muže za přepadení seniora, tragičtější část vrátil

Stejná trojice se původně zodpovídala také ze smrti dalšího devadesátiletého muže v Ivančicích na Brněnsku, kterého údajně přepadla rovněž v loňském roce. Tuto část případu však vrátil odvolací soud zpět na krajský soud kvůli doplnění důkazů. Obžalovaným krajský soud původně uložil tresty 18 a 23 let (podrobně jsme psali zde).

Nejvyšší trest nově uložil soud osmadvacetiletému Michalu Cvanovi. Kromě loupeže byl odsouzen také za neoprávněné opatření, padělání nebo pozměnění platebního prostředku a porušování domovní svobody.

Za stejné trestné činy poslal soud do vězení na sedm let o dva roky staršího Simona Baiera. Devítiletý trest dostal čtyřiačtyřicetiletý Jozef Minár, do vězení jde také za nedovolené ozbrojování.

Krajský soud bude muset doplnit dokazování

Čerstvý verdikt odvolacího soudu se týká přepadení třiašedesátiletého muže v Lysicích na Blanensku, jehož dům si muži dopředu vytipovali.

Pachatelé s kuklami na hlavách a teleskopickým obuškem vnikli do domu, muže obuškem uhodili do hlavy, svázali páskami a hlavu mu omotali látkou. Když je muž prosil o odlepení pásky, že nemůže dýchat, prořízli mu na ústech díru a vyhrožovali mu podřezáním. Poté ho polévali slivovicí a škrtali kolem něho zapalovačem.

Vynutili si vydání platební karty i s PIN kódem, peněz a zlatých řetízků. Dům opustili podle spisu po jedné až dvou hodinách, muže nechali svázaného. Později ho našel jeho bratr.

Naopak případ, kdy podle obžaloby trojice loni před Štědrým dnem vnikla v Ivančicích do domu osamělého devadesátiletého muže, vrátil vrchní soud krajskému soudu.

Obžaloba uvádí, že s kuklami na hlavách, s pistolí a elektrikářskými páskami vnikli dovnitř, seniora našli v ložnici. Když začal volat o pomoc, Cvan a Baier ho svázali a bili do hlavy. Poté ho udusili.

Z domu trojice ukradla dvoje hodiny a sadu stříbrných příborů, lup druhý den prodala v zastavárně. Krajský soud se bude muset zabývat mimo jiné znaleckými posudky týkajícími se doby úmrtí muže.