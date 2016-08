Dvojici mužů hrozí vězení za padělání dolarů, vyráběli je v Srbsku

Falešné stodolarovky podle obžaloby vyrobily padělatelské dílny v Srbsku. Radinkovič je pak údajně při několika příležitostech postupně předal českým policistům v utajení, přijal za ně eura. Jednou se například sešli v Budapešti, jindy u brněnského nákupního centra Olympia.

Státní zastupitelství dospělo k závěru, že se oba obžalovaní jako spolupachatelé dopustili padělání a pozměňování peněz ve značném rozsahu a v organizované skupině působící ve více státech. Hrozí jim až dvanáct let za mřížemi.

Páteční dopoledne zabrala výpověď Radinkoviče. Přestože jej soudce Miloš Žďárský opakovaně vyzýval ke stručnosti, hovořil obžalovaný skoro tři hodiny. Podle svých slov skutečně zprostředkoval kontakt mezi Vučiničem, jenž disponoval dolary, a člověkem z Prahy, který jevil zájem o transakci s valutami.

Starám se jen o sebe, tvrdil Radinkovič

V obsáhlé výpovědi široce popsal také kontakty s dalšími lidmi v Srbsku a Česku, které nakonec vedly k předávkám peněz. Organizátorem všech obchodů byl podle Radinkoviče jistý Josef Šipoš z Prahy, s nímž se seznámil při svých cestách za obchody, a dále muž vystupující pod přezdívkou José, Šipošův známý z vězení.

Na dotaz státního zástupce Radinkovič připustil, že když se opakovaně dozvěděl o poptávce po falešných dolarech, nikde to nehlásil. Stará se prý jen o sebe. „Kdo co dělá ve svém životě, to mě nezajímá. Já jsem celý život bojoval, vyrůstal jsem v chudých poměrech a nikdy mě nezajímalo, co kdo dělá, zabýval jsem se jenom tím, co dělám já sám,“ zdůraznil Radinkovič.

Obžalovaní pocházejí ze Srbska a Černé Hory. Radinkovič je podle svých slov podnikatel, má prý velkoobchodní firmu.