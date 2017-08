Opilý voják v baru postřelil svého kolegu, půjde na rok do vězení

Incident se stal v říjnu loňského roku. Za těžké ublížení na zdraví pod vlivem návykové látky Šoupala odsoudil k jednomu roku vězení už Okresní soud ve Vyškově, v Brně tento verdikt potvrdili.

„Tak, jak byl trest uložený, není nepřiměřeně přísný. Způsob provedení výstřelu je na hranici mezi úmyslem a neúmyslem. Umístěním do nejmírnější věznice jsme obžalovanému ulehčili,“ zdůvodnil rozsudek krajský soudce Vlastimír Čech.

K jednání se Šoupal nedostavil. „Vykonává služební povinnosti,“ vysvětlil jeho obhájce Zdeněk Mrajca. „Předpokládám, že je zaměstnán stále na stejném místě,“ odpověděl na dotaz, jestli je Šoupal zaměstnán nadále u armády. Další kroky zváží a poradí se s obžalovaným.

Odsouzený poslal první splátky

Přítomen nebyl ani poškozený, který předem poslal soudu dopis, v němž potvrzuje přijetí prvních dvou splátek z celkových 400 tisíc korun. Na těch se dohodli se Šoupalem jako na mimosoudním vyrovnání.

„Zatím je uhrazená polovina poškozenému a nějaké splátky pojišťovně. Nevím, jak bude můj klient splácet dál, když nastoupí k výkonu trestu,“ komentoval obhájce Mrajca.

Šoupal v říjnu přinesl do vyškovského baru nejprve jednu legálně drženou zbraň. Když mu ji přítomní sebrali, odešel a vrátil se s dalšími dvěma. Neobratně s nimi manipuloval a z jedné z nich potom vyšel výstřel.

„Jen o několik milimetrů minul životně důležitý orgán a jen shodou okolností poškozený přežil,“ zopakoval soudce Čech (více jsme o případu psali zde).

Poškozený dříve komentoval, že je s rozsudkem okresního soudu spokojený.

„Já to považuji za zadostiučinění. Mělo by to být poučení pro všechny ostatní držitele zbraní, že s kvérama se nechlastá. Sám jsem držitelem zbrojního průkazu a do hospody s kvér prostě nenosí,“ uvedl v květnu po vynesení rozsudku.

Obhajoba se v květnu odvolala nejen vůči výši trestu, ale také vůči odebrání všech tří legálně držených zbraní. Neuspěli ani v tomto směru.

„Propadnutí všech zbraní je na místě. Ve stavu podnapilosti, za niž osm piv a osm tvrdých panáků považuji, mohl při manipulaci se všemi zbraněmi ohrozit životy,“ vysvětlil soudce.

Šoupal nyní podle rozsudku musí nastoupit k výkonu trestu. Může však podat dovolání k Nejvyššímu soudu, které ovšem nemá odkladný účinek.