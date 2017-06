Bude hřiště, nebo kolonie? Baseballisté se přou se zahrádkáři

Baseballový a softballový Vysokoškolský sportovní klub Technika Brno totiž podal návrh na vybudování nového tréninkového hřiště, které by nahradilo to stávající. Jeho umístění je ale navrženo tak, že by mu musela ustoupit zahrádkářská osada Malina.

„Jsou tady totiž snahy zrušit naše horní dětské hřiště. Je to věčný boj, který se táhne řadu let. My bychom logicky chtěli hřiště nové, když už jsme jedno postavili. Požadujeme tedy kus za kus,“ vysvětlil prezident Techniky Brno Rudolf Drnec.

Návrh na nové hřiště o rozloze necelých 5 000 metrů čtverečních, s kterým zahrádkáři nesouhlasí, teď leží na stole radním městské části Brno-střed. Ti zatím záměr výstavby pouze vzali na vědomí. Než definitivně rozhodnou, chtějí mít v rukou studii o využitelnosti celé Kraví hory.

„Svým způsobem nejde o to, zda tam budou jedni, nebo druzí. Zahrádkáři i baseballový klub jsou jako nájemci uvedené lokality na stejné úrovni. Ale já nevidím důvod, proč by se na úkor jednoho mělo něco povolovat někomu jinému,“ poznamenala místostarostka městské části Michaela Dumbrovská (KDU-ČSL).

O tom, kdo studii zpracuje, zatím jasno není. Hlavním cílem má však být zajištění prostupnosti území pro lidi. „Jedná se o velmi významnou lokalitu a omezovat její využití pro veřejnost nám přijde nesprávné,“ dodala Dumbrovská.

Už teď jsme ohroženi míčky, stěžují si zahrádkáři

Podle prezidenta Techniky je nezbytné, aby hřiště stálo na pozemcích Brna, to současné totiž protíná cesta jiného vlastníka. „Napříč tam vede bývalá úvozová cesta, kterou koupili nějací Pražáci,“ popsal Drnec.

Baseballisté také poukazují na výběh pro psy, který vznikl hned vedle horního hřiště. „Není ani oplocený. Lidi nám tak přes plac chodí se psy, berou ho jako výběh, takže to pro děti není úplně vhodné místo,“ přidal se předseda klubu Zdeněk Friedmann.

Záměr výstavby nového hřiště se každopádně nelíbí místním zahrádkářům, kteří by tak přišli nejen o možnost pěstovat zde zeleninu, ale i o místo, kde tráví volný čas. Nájemní smlouva na dobu neurčitou, kterou uzavřeli s městskou částí, má roční výpovědní lhůtu.

„Pro nás je to velká nevýhoda, protože strom za rok nevyroste a nezačne plodit. Lidi se obávají třeba i opravit chatky. Tlak na nás za posledních deset let vzrostl na neúnosnou míru. Předpokládám, že hřišti by muselo ustoupit všech 57 zahrádek. Už teď jsme ohroženi míčky, které kvůli nízkým sítím létají z hřiště, ve vedlejší kolonii tak dokonce jeden člověk přišel ke zranění,“ podotkla Jiřina Kristová, předsedkyně zahrádkářské osady Malina.

Umístění zahrádek kousek od centra oceňuje Ludvík Rybníček, který na Kraví hoře zahradničí už téměř 40 let. „Bydlím v centru u náměstí Svobody, takhle ujedu čtyři zastávky a jsem z města v přírodě,“ uvedl s tím, že o takovou výsadu rozhodně přijít nechce.

Kolonie se zábavou pro lidi

Zahrádkáři mají nyní podle starosty městské části Brno-střed Martina Landy (Žít Brno) nájemní smlouvu prodlouženou do roku 2018. „Do této doby je tedy nevypověditelná a má roční výpovědní lhůtu, takže do roku 2019 se tam určitě nic měnit nebude,“ prohlásil Landa.

Otevřenost veřejnosti nemají místní zahrádkáři stanovenou smlouvou, i tak zde ale pořádají akce, na které mohou přijít také lidé, kteří tu zahrádku nemají.

„Dlouhodobě chceme být otevření. Třetí rok třeba pořádáme cyklus Pod jednou oblohou s přednáškami, koncerty či autorským čtením. V době akcí zahrádky otevíráme. Když už se to začalo dobře rozjíždět a lidi se ptají, kdy bude něco dalšího, nehodláme s tím přestat,“ podotkla Kristová.

Se stavbou nového baseballového hřiště na úkor zahrádek nesouhlasí ani předseda Občanského sdružení Masarykova čtvrť a zastupitel městské části Brno-střed Michal Závodský (Strana zelených).

„Kraví hora by měla být primárně klidová zóna se zelení a hřiště o stovkách metrů čtverečních je k tomu přímo v protikladu. Před velkou plochou bez stromů dávám přednost aktivní zahrádkářské kolonii, která pořádá různé kulturní akce,“ odmítl návrh Závodský.