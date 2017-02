Odboráři odmítají prostředníka. Trvají na odvolání ředitele záchranky

„Jméno navrženého mediátora jsme oznámili odborářům i vedení záchranné služby, aby se vyjádřili, zda s ním souhlasí,“ informoval krajský radní pro zdravotnictví Igor Chlup (ČSSD).

O vstupu nezávislé osoby do jednání rozhodl kraj po schůzce se záchranáři na začátku ledna. Tenkrát na hejtmanství dorazily desítky odborářů, kteří proti tomuto kroku nic nenamítali. Teď jej ale vnímají jako nepotřebný. „Původně jsme měli člověka, který jednání povede, navrhnout my. Ale je to zbytečné, naše argumenty jsou jasné. Věci, které říkáme, se staly,“ řekla lékařka a zástupkyně odborů Eva Freyová.

Chci, aby se situace rychle vyřešila, říká radní

Podle ní je jediným řešením sporu odvolání ředitele krajské záchranky Milana Klusáka. Po nátlaku už dříve na pozici jeho náměstka rezignoval Rudolf Zvolánek. A hejtmanství ještě za vlády Michala Haška (ČSSD) nařídilo v jihomoravské organizaci vnitřní audit, který ale podle doposud zveřejněných informací zásadní potíže nezjistil.

To potvrdil také Chlup, jenž má výsledky k dispozici. „Nebyla zjištěna žádná pochybení, kvůli kterým by musel být pan ředitel Klusák odvolán,“ poznamenal Chlup, který si přeje, aby se situace co nejrychleji vyřešila. Podle Freyové se ale angažováním mediátora jednání jen zbytečně natáhnou.

Stávkovou pohotovost záchranáři vyhlásili v srpnu, zapojilo se do ní přes 200 zaměstnanců. Kromě jiného se jim nelíbí, že vedení neposlouchá jejich výtky.

Upozorňovali třeba na situaci, která nastala loni v červenci u Tvarožné, kde smetla dodávka auto. Podle odborářů se při nehodě, při níž zemřela žena a dvě děti, projevilo zrušení výjezdových stanovišť s lékaři, kterých je teď v terénu málo. Tvrdí, že dispečeři v tu dobu vyslali lékařku z Černovic na policii, aby křísila opilého muže. Když pak záchranáři, kteří na místo dorazili bez lékaře, žádali posily, nebyl doktor k dispozici.