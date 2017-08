Drnovice čeká drahé vykoupení z ligové pohádky, tajemná firma vydělá

Obecní úřad v Drnovicích stojí hned vedle fotbalového stadionu, který má na dvoutisícovou obec vskutku obří rozměry. Byly doby, kdy se na něj vtěsnalo přes osm tisíc fanoušků, aby sledovali zápolení nejlepších českých fotbalistů. Když ale dnes lidé z vedení Drnovic na stadion vykouknou, místo nostalgických vzpomínek se spíš opotí. Tenhle pozůstatek podnikatelského velikášství z 90. let totiž v nejbližší době nejspíš výrazně vysaje obecní rozpočet.

Zchátralý stadion zaniklého zadluženého klubu se už loni snažily Drnovice koupit v dražbě. Vyhradily si na to tři miliony korun. Jenže to nestačilo, přeplatila je tajemná firma Mengas s částkou 6,2 milionu. A ta ho teď obci nabídla za výrazně vyšší peníze.

„Přišel nám návrh kupní smlouvy, kterou budeme projednávat v září na schůzi zastupitelů,“ uvedl místostarosta Drnovic Jiří Dvořák (ČSSD). O jaké částce se v ní mluví, nechtěl prozradit. Zastupitelé Drnovic však už před prázdninami rozhodli, že za případný odkup areálu dají maximálně osm milionů.

Stadion chce obec, má našetřené miliony

Starostka Drnovic Zuzana Hermannová (ODS) také navrhovala uzavřít smlouvu o kupní smlouvě budoucí s tím, že firma Mengas ještě před prodejem obci zbourá rozpadající se tribunu. Nakonec se to ale nestane. Zastupitelé už raději chtějí, aby stadion konečně vlastnila obec a nedostal se do kolečka dalších prodejů.

Podle radního Pavla Klvače (nez.) na úřad dorazilo už několik návrhů smluv. „Já viděl naposledy smlouvu, kde byl návrh od majitele devět milionů,“ řekl Klvač. Zda částka nějak dál klesla v aktuálním návrhu smlouvy, který leží na drnovickém úřadu, nechtěl majitel firmy Mengas Aleš Příkopa nijak blíže komentovat. „Něco se ve smlouvě upravovalo, ale je to všechno v jednáních a nechtěl bych se k tomu v tuto chvíli vyjadřovat,“ sdělil Příkopa.

Drnovice, které mají každý rok příjmy zhruba 30 milionů korun, mají podle místostarosty našetřené požadované miliony. Pokud ovšem ve smlouvě zůstane částka devět milionů korun, je možné, že se ještě povede diskuse, zda jsou zastupitelé ochotni dát z obecní kasy o milion více. „Sám ještě nejsem plně rozhodnutý, zda budu pro smlouvu hlasovat,“ řekl Dvořák.

Odkupem stadionu přitom utrácení neskončí. Obec bude muset stadion upravit, aby alespoň nehrozilo, že kusy betonu budou padat někomu na hlavu. Například fotbalistům z okresního přeboru, kteří na hřišti trénují a hrají. Ti by změnu vlastníka uvítali, nemuseli by tak aspoň platit firmě za jeho užívání.

Mengas si každopádně díky přeprodeji vydělá. Areál vydražil za zhruba šest milionů, prodá ho nejméně za osm. V Drnovicích proto od začátku kolem majitele kroužily různé spekulace, kdo za ním skutečně stojí.

Směřovaly i k „otci“ legendárního drnovického stadionu, fotbalovému bossovi Janu Gottvaldovi. Firma Mengas totiž vznikla loni na jaře jen pár dní před plánovanou dražbou a s obcí komunikuje hlavně právník firmy. Pozadí akciové společnosti se sídlem v Brně ovšem stále zůstává nejasné.

Gottwaldův syn u soudu. A taky kvůli fotbalovému klubu

Ligová minulost stadionu bude hrát roli nejen v Drnovicích, ale také u brněnského krajského soudu. Před ním totiž ve středu stane Robert Gottvald, syn zmiňovaného někdejšího fotbalového bosse, který před lety sám kvůli dluhům čelil hrozbě vysokého trestu a strávil nějaký čas ve vazbě.

Gottvaldovi mladšímu teď hrozí až 10 let vězení za podvod. Měl se ho dopustit tak, že si od svého známého Ivana Drbala půjčil peníze, které mu nevrátil. Poprvé se tak mělo stát už v roce 2004, kdy to bylo zhruba 700 tisíc korun. Postupem času ale narostla celková částka na 12 milionů.

Robert Gottvald tvrdí, že si peníze nepůjčoval, ale že Drbal veškeré peníze půjčoval tehdy ještě prvoligovému klubu. Klub však i přes tyto údajné finanční injekce v roce 2006 zkrachoval. Gottvald od začátku odmítá, že by se dopustil podvodu a ležela tak na něm jakákoliv vina. Pokud jej soud ale nakonec uzná vinným, může jít i na deset let do vězení.