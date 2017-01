Milion za vyhazov učitelek. Kauzu kryje starosta, míní někteří zastupitelé

Škola a městys jako zřizovatel tak musely ze své kasy vytáhnout 1,3 milionu korun na soudní poplatky a náhradu mezd. Přesto starosta obce za ředitelkou dál stojí. Podle některých zastupitelů dokonce tak vehementně, že celou kauzu kryje.

Celý případ začal nástupem nové ředitelky Petry Konvalinové Vlašínové v červenci 2015. Hned po prázdninách rozdala tři výpovědi – bývalé ředitelce a rovněž dvěma učitelkám. Důvod? Slučování zkrácených úvazků.

„Běžela nám výpovědní lhůta, ale ředitelka řekla, že nechce, abychom setrvávaly na pracovišti. Nabrala nové lidi, přestože jsme byly k dispozici. Takže jsme placené seděly doma,“ popsala jedna z kantorek, Naděžda Kotrnetzová.

Spolu s Alenou Stehlíkovou a Ivanou Žlabovou byly přesvědčené, že slučování úvazků je jen zástupný argument, proto se obrátily na Okresní soud ve Znojmě. A ten jim dal v průběhu loňského roku postupně ve všech případech za pravdu. Výpovědi se tak staly neplatné.

„Nedošlo ke sloučení ani jednoho ze stávajících částečných úvazků. Namísto toho dala ředitelka všem učitelům, kteří je měli, výpověď pro nadbytečnost a přijala nové na plný úvazek. Přitom ani nejprve nenabídla rozšíření částečného úvazku na plný,“ napsal v rozsudku soudce Roman Vystrčil. Ředitelka navíc nové zaměstnance sháněla ještě v době, kdy žádné výpovědi nerozdala.

Starosta nedovolil diskuzi, tvrdí jedna z učitelek

I přes verdikt soudu vedení obce za ředitelkou bezvýhradně stojí. A škodu, již způsobila, zlehčuje.

Vývoj kauzy v šatovské škole červen 2015: ředitelkou ZŠ Šatov jmenována P. Konvalinová Vlašínová srpen 2015: rozdává výpovědi prosinec 2015: A. Stehlíková a I. Žlabová posílají prostřednictvím svého právního zástupce předžalobní výzvu starostovi a nové ředitelce. Ti nereagují duben 2016: předseda soudu navrhuje smírčí ujednání. Právník i ředitelka školy je odmítají duben 2016: následuje soud. Stehlíková po prvním líčení vyhrává květen 2016: soudní jednání učitelek N.Kotrnetzové a I. Žlabové. Žalovaná strana žádá odložení termínu soudu srpen 2016: soud, učitelky Kotrnetzová a Žlabová soud vyhrávají. Dostávají náhradu mzdy (zaobdobí 11/2015 až 9/2016 a to v měsíci říjnu 2016) a odstupné (11/2015) srpen 2016: k poslednímu srpnu se teprve Stehlíková vzdává funkce ředitelky. Soud vyslovil, že její odvolání ani odstoupení z funkce ze strany zřizovatele nepovažuje za prokázané září 2016 žádají obě učitelky přidělení práce, ale dostanou jen papír, že je překážka na straně zaměstnavatele a jsou vyvedeny školníkem. Jsou opět doma. V listopadu jim je nařízena dovolená. listopad/prosinec 2016: se Kotrnetzová a Žlabová vracejí do práce prosinec 2016: učitelky Kotrnetzová a Žlabová podávají výpověď leden 2017: učitelky čekají na schválení výpovědi leden 2017: starosta přiznává, že zastupitele mají řadu otázek. Budou jim prý zodpovězeny na dalším zastupitelstvu

„Uhrazením této částky nevznikla pro obec žádná mimořádná zátěž. Použili jsme prostředky částečně ze školního rozpočtu a dále z ušetřených peněz z minulých let, které byly zahrnuty do obecního rozpočtu na rok 2016,“ sdělil starosta Petr Javůrek (Sdružení nestraníků) s tím, že peníze se pokusí získat zpět přes pojišťovnu, které už předal podklady.

Konkrétní částku sám vyčíslit nechtěl, prý proto, aby respektoval soukromí učitelek. „Myslím, že by to pro ně nemuselo být příjemné,“ poznamenal.

Ty se však cifrou, kterou vysoudily, netají. Celkově náhrady mezd a soudní poplatky přišly Šatov na více než 1,3 milionu korun. Pro srovnání – na výdajové straně rozpočtu měl městys loni 18 milionů.

„Nestydíme se. Ať se za nás starosta neschovává, je to on, kdo nechce přiznat zbytečně vyplacené státní peníze. Chtěly jsme o tom mluvit na prosincovém zastupitelstvu, ale odebral nám slovo s výhrůžkou vyvedení. Z toho podle mě plyne, že jeho svědomí není čisté,“ tvrdí další z kantorek a zároveň bývalá ředitelka školy Alena Stehlíková.

Místo diskuse šatovští zastupitelé nakonec ještě škole přiklepli příspěvek na provoz 960 tisíc korun. Někteří ale nyní říkají, že jim od začátku chybí informace.

„Odmítám kolektivní pochybení, a to z důvodu neinformovanosti po celou dobu kauzy. Na dotaz, jak to vypadá, starosta několikrát řekl, že je to padesát na padesát, což ale u soudního jednání obvykle bývá,“ popsala zastupitelka Květoslava Pykalová (Obec pro občany). Sama stojí na straně kantorek. „Žijeme v právním státě, tak by se neměl červenat ten, kdo soud vyhraje,“ dodala.

Učitelky po výhře stejně odchází

Ředitelka základní školy, která výpovědi rozdala, se jen odvolává na slova starosty. „Podle domluvy na vše odpoví jen on jakožto zástupce zřizovatele. Celá věc má složité pozadí, ale nechci se k tomu vyjadřovat,“ prohlásila pro MF DNES Petra Konvalinová Vlašínová.

Starosta Javůrek její práci hájí tím, že díky ní ve škole zavládla příjemná atmosféra a navíc se jí podařilo získat peníze z evropských fondů. Jenže přes 800 tisíc korun na dotacích zajistila i exředitelka Stehlíková.

„To přece není omluvenkou pro nezákonné jednání. V naší kauze jde o neúčelně, zbytečně vyplacené peníze, které se daly využít tak, aby z toho profitovali žáci školy,“ podotkla Stehlíková.

Zatímco ta dnes již učí na jiné škole, dvě zbylé učitelky se do Šatova vrátily v prosinci. Nikdo je ale s otevřenou náručí nevítal, Kotrnetzová ani nedostala klíč od kabinetu. Kvůli neudržitelné atmosféře se nakonec z vlastní vůle rozhodly, že ve škole definitivně končí.

Všechny tři učitelky jsou členkami odborového svazu školství, jehož právnička Šárka Heinzová zastupovala Kotrnetzovou. A celý případ považuje za podivný. „Nová ředitelka šatovské školy svým neuváženým osobním rozhodnutím způsobila škodu. Nechápu, proč v podobných případech zřizovatelé neuplatňují náhradu na ředitelích. Ať to padne na toho, kdo to způsobil,“ má jasno Heinzová.

Kvůli neplatným výpovědím navíc škola v Šatově musela vrátit i příspěvek 140 tisíc korun na odstupné, který získala od kraje.