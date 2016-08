Názvem matete voliče, zlobí se Starostové na TOP 09. Obrátili se na soud

„Místní TOP 09 se snaží parazitovat na dobrém jménu Starostů. Lidé se opakovaně ptají, zda s nimi kandidujeme společně. Nekandidujeme. Názvem jsme poškozováni a voliči jsou úmyslně mateni. Je to krajně neetické,“ stěžoval si Martin Maleček, lídr Starostů pro jižní Moravu, jak se jihomoravská kandidátka STAN s dalšími subjekty jmenuje.

TOP 09 tak podle Starostů porušuje zákon, podle něhož nesmí kandidující strana ve svém názvu používat jméno ani části názvů jiných stran. Proto se obrátili na správní soud.

TOP 09, která jde v Jihomoravském kraji do voleb společně s hnutím Žít Brno, ale celou záležitost považuje za snahu Starostů zviditelnit se. „Nemají žádnou licenci na používání slova starostové. Mezi našimi kandidáty je také spousta představitelů obcí, jde o název funkce. Takové snahy konkurence nás nerozrušují,“ vzkázal lídr kandidátky Jan Vitula.

Smlouva o spolupráci skončí příští rok

Na oblíbenost starostů a místostarostů totiž hodlají obě strany v nadcházejících volbách sázet. V případě STAN tvoří drtivou většinu všech kandidátů, u TOP 09 jich je z 65 kandidátů šestnáct.

Starostové jsou ze slovního spojení v názvu konkurenta zaskočení také proto, že v jiných krajích TOP 09 od jeho užívání upustila. Podle politologa Pavla Šaradína by ale o záležitosti soud rozhodovat neměl. „V liberální společnosti bych to nechal na voličích. Obává-li se strana, že by voliči mohli mít problém ji kvůli názvu rozpoznat, není o své podpoře zcela přesvědčená,“ řekl.

Stranám, které se dnes označují jako „rozvedený pár“, vyprší v příštím roce dlouhodobá smlouva o vzájemné spolupráci. Dříve spolu kandidovaly i ve sněmovnách volbách se společným názvem „TOP 09 s podporou Starostů.“